Gesta de la Restauración
"¡Qué viva la Patria!" cerrará celebración de la Gesta de la Restauración en Capotillo

Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala protagonizarán el gran cierre este domingo 7 de septiembre en Loma de Cabrera.

    Expandir imagen
    "¡Qué viva la Patria!" cerrará celebración de la Gesta de la Restauración en Capotillo
    Wilfrido Vargas y Fefita La Grande, dos leyendas del merengue, unirán su talento en el gran cierre de "¡Qué viva la Patria!" en Capotillo. (ARCHIVO)

    La celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración culminará este domingo 7 de septiembre con un concierto gratuito bajo la plataforma musical "¡Qué Viva la Patria!", que tendrá lugar en Capotillo, Loma de Cabrera, a partir de las 3:00 de la tarde.

    El evento reunirá en un mismo escenario a figuras icónicas de la música nacional y a representantes de la nueva generación: Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala.

    Respaldado por el presidente Luis Abinader, Banreservas, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Capotillo, encabezada por el alcalde Harim Gómez, el concierto pone el broche de oro a una gira nacional que conmemoró la epopeya restauradora.

    Música y conciencia nacional

    La plataforma "¡Qué viva la Patria!" llevó durante semanas un mensaje de conciencia patriótica, orgullo por la dominicanidad y promoción de la unidad familiar a distintas ciudades del país.

    Expandir imagen
    Infografía
    "El mayimbe del merengue, Fernando Villalona, será uno de los protagonistas del cierre de ´¡Qué Viva la Patria!´ en Capotillo."

    En Capotillo, escenario simbólico de la Restauración, se espera una convocatoria masiva para celebrar con música y cultura la gesta que marcó la historia nacional.

    RELACIONADAS

    Merengue para todas las generaciones

    El espectáculo ofrecerá un despliegue multigeneracional del merengue en todas sus expresiones: la trayectoria internacional de Fernando Villalona y Wilfrido Vargas; la leyenda del merengue típico con Fefita La Grande; la nueva estirpe con la voz de Steffany Constanza; y la energía urbana de Chimbala.

    • Con este concierto, "¡Qué viva la Patria!" busca consolidarse como un proyecto que conecta la música con la identidad nacional, convocando a públicos de todas las edades.
