"¡Qué viva la Patria!" cerrará celebración de la Gesta de la Restauración en Capotillo

Wilfrido Vargas y Fefita La Grande, dos leyendas del merengue, unirán su talento en el gran cierre de "¡Qué viva la Patria!" en Capotillo. ( ARCHIVO )

La celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración culminará este domingo 7 de septiembre con un concierto gratuito bajo la plataforma musical "¡Qué Viva la Patria!", que tendrá lugar en Capotillo, Loma de Cabrera, a partir de las 3:00 de la tarde.

El evento reunirá en un mismo escenario a figuras icónicas de la música nacional y a representantes de la nueva generación: Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala.

Respaldado por el presidente Luis Abinader, Banreservas, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Capotillo, encabezada por el alcalde Harim Gómez, el concierto pone el broche de oro a una gira nacional que conmemoró la epopeya restauradora.

Música y conciencia nacional

La plataforma "¡Qué viva la Patria!" llevó durante semanas un mensaje de conciencia patriótica, orgullo por la dominicanidad y promoción de la unidad familiar a distintas ciudades del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/15/fernando-villalonajpg-4f70fc30.jpeg "El mayimbe del merengue, Fernando Villalona, será uno de los protagonistas del cierre de ´¡Qué Viva la Patria!´ en Capotillo."

En Capotillo, escenario simbólico de la Restauración, se espera una convocatoria masiva para celebrar con música y cultura la gesta que marcó la historia nacional.

Merengue para todas las generaciones

El espectáculo ofrecerá un despliegue multigeneracional del merengue en todas sus expresiones: la trayectoria internacional de Fernando Villalona y Wilfrido Vargas; la leyenda del merengue típico con Fefita La Grande; la nueva estirpe con la voz de Steffany Constanza; y la energía urbana de Chimbala.

Con este concierto, "¡Qué viva la Patria!" busca consolidarse como un proyecto que conecta la música con la identidad nacional, convocando a públicos de todas las edades.