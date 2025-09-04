"¡Qué viva la Patria!" cerrará celebración de la Gesta de la Restauración en Capotillo
Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala protagonizarán el gran cierre este domingo 7 de septiembre en Loma de Cabrera.
La celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración culminará este domingo 7 de septiembre con un concierto gratuito bajo la plataforma musical "¡Qué Viva la Patria!", que tendrá lugar en Capotillo, Loma de Cabrera, a partir de las 3:00 de la tarde.
El evento reunirá en un mismo escenario a figuras icónicas de la música nacional y a representantes de la nueva generación: Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala.
Respaldado por el presidente Luis Abinader, Banreservas, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Capotillo, encabezada por el alcalde Harim Gómez, el concierto pone el broche de oro a una gira nacional que conmemoró la epopeya restauradora.
Música y conciencia nacional
La plataforma "¡Qué viva la Patria!" llevó durante semanas un mensaje de conciencia patriótica, orgullo por la dominicanidad y promoción de la unidad familiar a distintas ciudades del país.
En Capotillo, escenario simbólico de la Restauración, se espera una convocatoria masiva para celebrar con música y cultura la gesta que marcó la historia nacional.
Merengue para todas las generaciones
El espectáculo ofrecerá un despliegue multigeneracional del merengue en todas sus expresiones: la trayectoria internacional de Fernando Villalona y Wilfrido Vargas; la leyenda del merengue típico con Fefita La Grande; la nueva estirpe con la voz de Steffany Constanza; y la energía urbana de Chimbala.
- Con este concierto, "¡Qué viva la Patria!" busca consolidarse como un proyecto que conecta la música con la identidad nacional, convocando a públicos de todas las edades.