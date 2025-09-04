La selección final de la octava temporada de Pequeños Grandes Talentos será este domingo 7 de septiembre con horario especial. ( FUENTE EXTERNA )

Pequeños Grandes Talentos tendrá su gran final este domingo 7 de septiembre, con transmisión en vivo a las 12:00 de mediodía y hasta las 3:00 de la tarde, por Color Visión, el programa de temporada cierra su octava edición, luego de tres meses de entregas llenas de emoción y originalidad, bajo la producción general de Neuronas Creativas y la dirección de Iván Ruiz.

La producción indicó que el capítulo final promete ser una entrega cargada de emociones en la que 13 jóvenes finalistas mostrarán su talento artístico ante el jurado.

Pero además, la producción televisiva presentará el reencuentro de los talentos originales de uno de los programas infantiles más emblemáticos de la televisión dominicana, así como la participación de una diva de la pantalla chica como "invitada estrella" de la gala.

La competencia

"Llegar a este día nos llena de mucha emoción, porque es el resultado de un gran esfuerzo todo un equipo de producción, que ha trabajando desde el corazón, para lograr una exitosa octava temporada; cada semana con una entrega de alta calidad que ha logrado cautivar a la audiencia con propuestas positivas y basadas en valores. A lo largo de esta temporada, hemos sido testigos de historias conmovedoras y de talentos extraordinarios que nos llenan de esperanza", afirmó Iván Ruiz, productor general del programa.

En esta temporada, el escenario de PGT recibió a 56 niños y jóvenes talentos del país, de los cuales 13 compiten este domingo en la gran final, luego de superar los desafíos y misiones que el jurado les asignaba.

Son ellos: Abigail Ventura, Daira Jiménez, Félix Rivera, Ian David Ferrer, KaixelRodríguez, Nelson Torres, Noemí Arias, Valeria Beato, Valerie Valeria y Jaderly Valenzuela, Karen de la Paz, Samuel Pérez y Ciara Rosmaia Martínez.

El gran ganador de esta octava edición recibirá la creación, grabación y producción de una canción original, un contrato de un año en el programa infantil Topi Tok, y un viaje todo incluido al Sunset Royal en Cancún, México.

Los finalistas también recibirán premios especiales, que incluye desde becas para formación en canto y música en la Escuela de Música Somos Adoradores y Lorens Music Academy, hasta kits de útiles escolares.

Una producción innovadora para descubrir nuevas estrellas

La propuesta televisiva combinó la exhibición del talento con la formación en valores, permitiendo a los participantes vivir experiencias culturales y educativas como parte de las misiones del jurado. Entre las visitas realizadas durante esta temporada figuran el Acuario Nacional, Museo Casa Duarte, Museo Trampolín, Hogar de Ancianos Hermanas Promotoras Diocesanas de la Fe, el Parque Vehicular del Intrant y la Academia de Bici Cross.

Además, destacadas figuras del arte y la comunicación dominicana participaron en el programa, como parte de una producción innovadora que dedicó capítulos especiales a las trayectorias que son verdaderos ejemplos y referentes para las nuevas generaciones.

Son ellos Iamdra Fermín, Paula Disla, Zeny Leiva, Edilenia Tactuk, Pamela Simó, Ramón Orlando, Angelito Villalona, Carlos Alfredo Fatule, Amaury Sánchez, Jatnna Tavares, Yohan Amparo, Belkis Concepción, Danny Rivera, Fefita La Grande, Chanel Novas y Misael J, entre otros.

Pequeños Grandes Talentos se ha consolidado como la más importante plataforma para el talento infantil. En sus ocho años de transmisión como programa de temporada, el espacio ha sido el trampolín de nuevos rostros en el arte nacional.

El espacio cuenta con la conducido de Iván Ruíz junto a Laila Taveras, Gilbert Cabrera, Aitor Rodríguez, Shereilis Cabral y Angie Sánchez. El jurado estuvo integrado por reconocidos talentos y profesionales del arte como Enrique Félix, Rosa Karina, Keren Montero y Manerra.