Las Chicas del Can anuncian nueva fecha en la Gran Arena del Cibao

Las integrantes de las Chicas del Can en diversas etapas. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo sábado 15 de noviembre, a las 8:30 de la noche, se presentará en la Gran Arena del Cibao el espectáculo "Las Chicas del Can: El Reencuentro", que reunirá a tres generaciones de la agrupación: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares.

La producción ejecutiva está a cargo de Tueska, mientras que la logística y técnica la dirige Jhonatan Pimentel. En el evento participarán artistas nacionales como Adalgisa Pantaleón y Fefita La Grande.

El espectáculo cuenta con la participación de Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Tueska.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/whatsapp-image-2025-09-04-at-105153-am-41e599d8.jpeg La producción ejecutiva del concierto está a cargo de Tueska.

Según Tueska, Santiago fue elegido como sede por ser considerada la capital del merengue en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/whatsapp-image-2025-09-04-at-105150-am-d95ad4d7.jpeg Las Chicas del Can durante un encuentro con los medios de Santiago.

La producción audiovisual estará a cargo de BME Eventos. El vestuario será diseñado por creadores dominicanos, la producción musical está a cargo de Henry Jiménez y la coreografía corresponde a Rosene Jerez.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Todo Tickets.

"Las Chicas del Can: El Reencuentro" busca mantener viva la identidad cultural dominicana a través de la música tropical y el legado del merengue.