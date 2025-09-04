Las Chicas del Can anuncian nueva fecha en la Gran Arena del Cibao
Santiago de los Caballeros recibirá el espectáculo "Las Chicas del Can: El Reencuentro"
El próximo sábado 15 de noviembre, a las 8:30 de la noche, se presentará en la Gran Arena del Cibao el espectáculo "Las Chicas del Can: El Reencuentro", que reunirá a tres generaciones de la agrupación: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares.
La producción ejecutiva está a cargo de Tueska, mientras que la logística y técnica la dirige Jhonatan Pimentel. En el evento participarán artistas nacionales como Adalgisa Pantaleón y Fefita La Grande.
El espectáculo cuenta con la participación de Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Tueska.
Según Tueska, Santiago fue elegido como sede por ser considerada la capital del merengue en República Dominicana.
La producción audiovisual estará a cargo de BME Eventos. El vestuario será diseñado por creadores dominicanos, la producción musical está a cargo de Henry Jiménez y la coreografía corresponde a Rosene Jerez.
- Las entradas para el evento están disponibles a través de Todo Tickets.
- "Las Chicas del Can: El Reencuentro" busca mantener viva la identidad cultural dominicana a través de la música tropical y el legado del merengue.