Las Chicas del Can anuncian nueva fecha en la Gran Arena del Cibao

Santiago de los Caballeros recibirá el espectáculo "Las Chicas del Can: El Reencuentro"

    Expandir imagen
    Las Chicas del Can anuncian nueva fecha en la Gran Arena del Cibao
    Las integrantes de las Chicas del Can en diversas etapas. (FUENTE EXTERNA)

    El próximo sábado 15 de noviembre, a las 8:30 de la noche, se presentará en la Gran Arena del Cibao el espectáculo "Las Chicas del Can: El Reencuentro", que reunirá a tres generaciones de la agrupación: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares.

    La producción ejecutiva está a cargo de Tueska, mientras que la logística y técnica la dirige Jhonatan Pimentel. En el evento participarán artistas nacionales como Adalgisa Pantaleón y Fefita La Grande.

    El espectáculo cuenta con la participación de Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Tueska.

    Expandir imagen
    Infografía
    La producción ejecutiva del concierto está a cargo de Tueska.

    Según Tueska, Santiago fue elegido como sede por ser considerada la capital del merengue en República Dominicana.

    Expandir imagen
    Infografía
    Las Chicas del Can durante un encuentro con los medios de Santiago.

    La producción audiovisual estará a cargo de BME Eventos. El vestuario será diseñado por creadores dominicanos, la producción musical está a cargo de Henry Jiménez y la coreografía corresponde a Rosene Jerez.

    • Las entradas para el evento están disponibles a través de Todo Tickets.
    • "Las Chicas del Can: El Reencuentro" busca mantener viva la identidad cultural dominicana a través de la música tropical y el legado del merengue.
