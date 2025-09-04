Proyecto Uno regresa con "Regresa al nido" y anuncia el álbum "Back in da house"

Proyecto Uno regresa con "Regresa al nido", primer sencillo de su nuevo álbum "Back in da house". ( SUMINISTRADA )

El legendario grupo Proyecto Uno sorprende nuevamente al público con el lanzamiento de "Regresa al nido", el primer sencillo de su décimo álbum titulado "Back in da house".

El tema, cargado de nostalgia y sentimiento, refleja lo que significa tener una casa llena de cosas materiales pero vacía sin la presencia de la persona amada. Con un estilo romántico en clave de merengue, la canción retoma la esencia que ha caracterizado a la agrupación desde sus inicios.

"Regresa al nido" es de la autoría de Nelson Zapata, con melodías de Roy Tavaré y la participación de Paolo Tondo y Winston De Jesús, hijo del maestro Andrés De Jesús. Es el mismo equipo detrás del inolvidable éxito "25 horas".

El videoclip, grabado en Bogotá bajo la dirección de Gustavo Gordillo y la producción de Ojo por Ojo Multimedia, será estrenado en los próximos días y acompañará la fuerza emocional de la letra con una propuesta visual contemporánea.

El regreso a la esencia

Aunque en 2022 el grupo presentó un disco especial con versiones de sus grandes éxitos y tres temas inéditos, desde 2018 no publicaba un álbum completamente nuevo. Con "Back In Da House", Proyecto Uno busca reencontrarse con la esencia que los llevó a la fama internacional.

"Nos dimos cuenta de que la gente estaba esperando de nosotros una canción de merengue romántico en nuestro estilo, y por eso elegimos ´Regresa al nido´ como carta de presentación. Fue, de hecho, la primera canción inédita que grabamos para este nuevo disco", explicó Nelson Zapata, fundador de la agrupación.

Homenaje a un clásico

"Back In Da House" es un homenaje directo a su icónico álbum "In da house", del que surgieron éxitos como "El tiburón", "Another night" y "Está pegao". En esta nueva etapa, Proyecto Uno reafirma su fórmula de fusión entre merengue, hip hop, funk, disco y R&B.

La producción estuvo a cargo de Nelson Zapata, Gabriel Torres (Kid G), Winston De Jesús, Edwin García, Paul Ureña y Dennis Nieves, con mezcla de Raymundo (Juanchy) Tavares y masterización de Boris Milan.

El disco incluye colaboraciones con Jerau, Fulanito y The Mad Stunt Man, recordado por su participación en los clásicos "Latinos" y "Mueve la cadera". También suma dos versiones especiales, entre ellas un homenaje a Sandy & Papo, dúo en cuyos inicios Nelson Zapata tuvo un rol fundamental.

Tres décadas de legado

Con esta producción, Proyecto Uno celebra más de tres décadas de trayectoria como pioneros del merengue hip hop, también denominado "merenghetto funk", y como embajadores de la fusión entre ritmos latinos y urbanos que conquistaron varias generaciones.

El álbum "Back In Da House" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Más información sobre próximas presentaciones en www.proyectouno.net.