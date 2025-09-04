Tercer Cielo encabezará el opening de "El Juego del Respeto" en el Prudential Center

Las entradas para ver la participación de Tercer Cielo están disponibles a través de los canales oficiales del Prudential Center. ( FUENTE EXTERNA )

El icónico dúo cristiano Tercer Cielo ha sido confirmado como parte estelar del evento "El Juego del Respeto", que enfrentará a los legendarios clubes dominicanos Mauricio Báez y Bameso el próximo sábado 20 de septiembre de 2025 en el Prudential Center de Nueva Jersey.

El anuncio fue realizado por JalexiZ Fernández, presidente de la fundación Por Amor al Basket Inc., quien reveló que Tercer Cielo abrirá el evento con un homenaje especial que será develado el mismo día del encuentro.

"Será un momento de profunda emoción y conexión con nuestras raíces, con nuestra fe y con nuestra comunidad", expresó JalexiZ.

El dúo forma parte de una atractiva cartelera respecto a la parte artística, sumado el medio tiempo (Halftime) del partido el cual está integrado por Bulova, DJ Adonis y El Lápiz Conciente, indica una nota de prensa.

Una celebración de identidad

El Juego del Respeto" no solo será un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también una vibrante celebración de cultura, comunidad y orgullo dominicano.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), garantizando una experiencia segura e inclusiva para la diáspora.

Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del Prudential Center y plataformas digitales.

Sobre Tercer Cielo

Con más de dos décadas de trayectoria, Tercer Cielo se ha consolidado como uno de los dúos más influyentes de la música cristiana en español.

Su más reciente álbum, "Momentos en el Tiempo" (2018), incluye temas como "Cada Día", "Me Dejo Abrazar" y "Comenzar de Cero", que han tocado millones de corazones en todo el continente.

La producción fue liderada por Juan Carlos Rodríguez, con arreglos sinfónicos y colaboraciones de músicos internacionales.

Este regreso a los escenarios en un evento de alto impacto como "El Juego del Respeto" marca una nueva etapa para el dúo, que ha mantenido su mensaje de esperanza y fe a través de letras profundas y melodías envolventes.