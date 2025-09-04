Tony Bravo estrena videoclip "Mares de agua de coco" bajo la dirección de Eddy Jiménez

Tony Bravo presentó su nuevo videoclip "Mares de agua de coco", una canción compuesta por Miguel Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Tony Bravo presentó su nuevo videoclip "Mares de agua de coco", una canción compuesta por Miguel Hernández, que ya está disponible en plataformas como YouTube, Spotify Video y Apple Music.

La pieza audiovisual fue dirigida por el cineasta Eddy Jiménez, quien plantea una narrativa centrada en elementos visuales del Caribe. El video fue grabado en locaciones naturales y muestra una propuesta alineada con la identidad cultural dominicana.

El videoclip forma parte de una serie de trabajos que buscan fortalecer la presencia de artistas dominicanos en espacios digitales a través de producciones con lenguaje cinematográfico.

Documental sobre Luis Polonia

Además de la dirección de este videoclip, Eddy Jiménez se encuentra en la etapa de postproducción de su próximo documental "El Rey del Hit", basado en la trayectoria del exbeisbolista Luis Polonia.

La producción recoge aspectos de su carrera profesional, así como su impacto fuera del terreno de juego.

El documental busca ofrecer una perspectiva biográfica del deportista, con énfasis en su influencia en generaciones más jóvenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/armani-1o0-6-50319797.jpg Eddy Jiménez.

Jiménez ha trabajado en cine, teatro y televisión, y continúa desarrollando proyectos que combinan narrativas audiovisuales con temas locales y figuras de relevancia en la cultura dominicana.