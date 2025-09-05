Un fin de semana de arte y música en Santo Domingo y Santiago

Retro Jazz celebra 15 años de trayectoria con el concierto "Acordes del alma" en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. ( SUMINISTRADA )

Retro Jazz está de fiesta. La agrupación dominicana, reconocida por transformar clásicos de la música local en elegantes versiones de jazz, celebra sus 15 años en los escenarios con un concierto muy especial: "Acordes del alma", mañana sábado 6 de septiembre a las 8:30 de la noche en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

El show será el punto de partida de un año cargado de actividades con las que el grupo, dirigido por el arreglista, productor y bajista Pengbian Sang, conmemora una trayectoria que ha marcado un antes y un después en la escena musical del país.

"Este es solo el inicio de la celebración de nuestros 15 años. Cuando comenzamos, nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, y mucho menos que por tanto tiempo el público nos regalaría su apoyo y cariño", confesó Sang.

Sobre el escenario estarán la vocalista Laura Rivera, junto a Guy Frómeta (batería), Edgar Molina (percusión), Álvaro Dinzey (piano), Eliezer Paniagua (saxo) y el guitarrista invitado Melvin Rodríguez.

Una alineación de lujo para una noche en la cual la música de una década y media promete tocar el alma.

Dónde: Palacio de Bellas Artes.

Fecha: sábado 6 de septiembre, 8:30 p.m. Boletas: Tix.do

Bienal de artes visuales

Este fin de semana no te pierdas la XXI edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, dedicada a la destacada artista plástica Elsa Núñez, en reconocimiento a su invaluable contribución al arte y cultura dominicana.

La exposición permitirá admirar sus obras junto a más de 200 creaciones de diversos artistas, ofreciendo un recorrido por la riqueza y diversidad del arte nacional. Una oportunidad única para disfrutar y celebrar la creatividad local en todas sus formas. Fecha: todo el fin de semana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Museo de Arte Moderno.

El inconveniente

Esta comedia española, que ha triunfado en más de 14 países, llega ahora al público dominicano. Bajo la dirección de Elvira Taveras y producción de Raúl Méndez, reúne a Beba Rojas, Xiomara Rodríguez y Orestes Amador en un elenco cargado de ingenio y complicidad.

Escrita por Juan Carlos Rubio, la trama cuenta la historia de un joven que encuentra el apartamento soñado, aunque con una condición inesperada: deberá compartirlo con su anciana dueña hasta el final. Fecha: de viernes a sábado, 8:30 p.m, y domingo, 6:30 p.m, Teatro Nacional, Boletería del Teatro Nacional.

Restaurant Week

Santiago de los Caballeros vive este fin de semana el cierre de su semana gastronómica, una cita imperdible para los amantes de la buena mesa. Los comensales podrán disfrutar de menús especiales diseñados por algunos de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, incluyendo propuestas de prestigiosos hoteles.

Es la oportunidad perfecta para celebrar la creatividad culinaria, redescubrir sabores tradicionales y dejarse sorprender por innovaciones únicas con una cocina de alto nivel. Fecha: de viernes a domingo, @sdqgastronomico.

Yordano

El cantautor ítalo-venezolano regresa a Santo Domingo con "Ida y vuelta", un espectáculo producido por Roraima Producciones que promete una noche cargada de poesía y música. Con más de 45 años de carrera, el artista compartirá escenario con el dominicano Pavel Núñez, consolidando una complicidad artística que cautivará al público.

Una velada irrepetible donde se fusionarán generaciones, emociones e historias en cada acorde. Fecha: viernes, 8:00 p.m., Auditorio Casa San Pablo. Boletas en Tix.do.

Ramón orlando

El maestro del merengue y las baladas se presentará en "El Bailazo", bajo la producción de Raphy D´Oleo, un concierto donde el público disfrutará de una velada cargada de merengues vibrantes, baladas románticas y una selección de sus grandes éxitos que han marcado generaciones.

Con su inconfundible energía, el artista promete un concierto inolvidable, donde el amor y el baile serán los grandes protagonistas de la noche.

Fecha: sábado, 9:00 p.m., en Lungomare. Boletas en UepaTickets, Lungo Tickets y Boleteriardo.com.