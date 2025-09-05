Lápiz Conciente estrena Calle, su proyecto más urbano y social con 21 colaboraciones

Este proyecto urbano conecta directamente con los inicios de Lápiz Conciente, con letras que retratan realidades sociales. ( FUENTE EXTERNA )

El papá del rap, Lápiz Conciente, vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de su nueva producción discográfica, "Calle", disponible desde este miércoles 2 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Este proyecto urbano conecta directamente con los inicios del artista, con letras que retratan realidades sociales y transmiten la cruda verdad de los barrios, llevando arte, denuncia y reflexión en cada verso.

El álbum reúne 21 colaboraciones con figuras consolidadas de la industria urbana, así como con nuevos talentos, aportando frescura y proyección al movimiento.

Cada artista invitado imprime su propia vivencia, logrando un sonido diverso y auténtico que va desde el rap "underground" clásico hasta fusiones contemporáneas que renuevan la escena.

"Aquí tratamos lo que se vive día a día en las calles de los barrios marginados de nuestro país, buscando dejar un mensaje a la juventud. Básicamente, el álbum es una descripción de la calle", Lapiz en una nota de prensa.

Lista completa de canciones y colaboraciones

1. Sordo Ciego y Mudo Ft. Dr. Gotti – Prod. @linttwenty



2. Como Tú Quieres Ft. Shaddy – Prod. @yeraleldelopalo



3. Amor y Tristeza Ft. Dowell King – Prod. @yoanmusik



4. Lo Plancha Ft. El Napo – Prod. @demsproduce



5. Traición Ft. Carlos Coins – Prod. @elquepuyalavaina



6. Reza por Mí Ft. Alexito 157 – Prod. @babyronnyproduciendo



7. Ay Cristo Ft. Beyako Rap – Prod. @babyronnyproduciendo



8. Piantini Ft. Julio Restituyo – Prod. @yeraleldelopalo



9. Rulay Ft. Keyviem – Prod. @ogjeffersson



10. Quiero Salir Ft. El Hampa – Prod. @zenemij17



11. Se Llenán Ft. Leandro en Simple – Prod. @linttwenty



12. Como Antes Ft. Lp King – Prod. @kama_produce



13. Frequió Ft. Tato X5 – Prod. @bryant.prende.prende



14. Entro con la U Ft. Lil Homie – Prod. @okeiflou



15. Lo que Vivo Ft. Hunter 164 – Prod. @elliotjustov



16. Sicariedad Ft. Darlyn Nay – Prod. @hanselacocotealoprod



17. 300 Hasta las 7 Ft. El Yala – Prod. @hanselacocotealoprod



18. Dizque Tíguere Ft. Alikkate Big 3Bu – Prod. @djchainy



19. Tenemos Ft. Pakitin El Verdadero – Prod. @linttwenty



20. Fabela Ft. El Socio y El Poker – Prod. @rubioproducer



21. Un Paquete Ft. Julito y Jey – Prod. @linttwenty



