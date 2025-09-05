Rusbelt, el adolescente que se hizo viral cantando un tema de Rubby Pérez, lanza su primer sencillo

Rusbelt en una imagen de promoción de su primer sencillo "Ya no vuelvas". ( FUENTE EXTERNA )

Luego de emocionar a millones con su interpretación de "Cobarde Cobarde", del icónico Rubby Pérez, el joven dominicano Rusbelt, de apenas 16 años, lanza oficialmente su carrera musical con el estreno de su primer sencillo: "Ya no vuelvas".

El adolescente, oriundo del popular sector Las Cañitas en Santo Domingo, se convirtió en fenómeno viral a finales de mayo, cuando su versión de la balada de Rubby Pérez, fallecido recientemente en la tragedia del Jet Set, se volvió tendencia en redes sociales.

Su interpretación, cargada de sentimiento y madurez vocal, superó los 12 millones de vistas en plataformas como Instagram y TikTok.

"Ya no vuelvas" marca el debut profesional de Rusbelt con un tema que fusiona la energía del merengue tradicional con una propuesta fresca y comercial. Se trata de una adaptación de una canción de autores argentinos, transformada con los arreglos del prestigioso productor José Antonio Hernández, ganador de múltiples Latin Grammy.

El videoclip que acompaña el sencillo fue dirigido por Steven Grullón y producido por CavuStudio, mientras que la producción general fue realizada por Eni Lives Music, compañía liderada por el empresario y manager Evelio Herrera, quien ahora apuesta por el talento emergente de Rusbelt.

Apuesta por el merengue

Con esta canción, Rusbelt demuestra que su éxito viral no fue casualidad, sino que también representa una bocanada de aire fresco para el merengue, género que forma parte del patrimonio cultural dominicano y que, en su voz, parece encontrar una nueva vía para conectar con las generaciones más jóvenes.