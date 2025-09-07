La rapera estadounidense de ascendencia dominicana Cardi B ha vuelto a captar la atención del público con una estrategia promocional poco convencional para dar a conocer su nuevo disco titulado ¿Am I the Drama?, que saldrá al mercado el 19 de septiembre.

La semana pasada inició la campaña de mercadeo de este esperado álbum y recientemente compartió un video en sus redes sociales en el que se le observa interpretando a una vendedora ambulante en una calle de Estados Unidos.

Con un estilo desenfadado, la artista promociona los distintos formatos de la producción musical: vinilos, CD y una edición especial de colección al precio de 9.99 dólares.

En la grabación, Cardi B invita a los transeúntes a adquirir su nuevo trabajo mientras los exhibe en el suelo, sobre una lona, al tiempo que sostiene en sus manos varillas de incienso aromáticas.

El material rápidamente se viralizó, generando comentarios positivos y consolidando la reputación de la artista como una de las figuras más creativas y arriesgadas en el plano de la promoción musical.

Al presentar la portada del disco en sus redes sociales, Cardi B declaró: ¿Am I the Drama? ¡Mi nuevo álbum sale el 19 de septiembre! Preencárguenlo ya". Más tarde, en tono jocoso, agregó en una publicación: "Mi sello dijo que tengo que salir a estas calles y vender este álbum" (iamcardib, 18 h).

Expectativas

La publicación encendió la expectativa entre sus millones de seguidores, que llevaban siete años esperando el sucesor de Invasion of Privacy (2018), debut con el que alcanzó un Grammy al mejor álbum de rap y consolidó su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.

El álbum Am I the Drama? se perfila como uno de los lanzamientos más sonados del año, no solo por su contenido musical, sino también por las estrategias poco tradicionales que acompañan su difusión.

La intérprete, reconocida mundialmente por éxitos como I Like It y WAP, busca acercar su música a nuevas audiencias a través de un enfoque que mezcla lo urbano, lo popular y lo digital.