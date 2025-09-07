×
Residente transforma el Zócalo en un escenario de unión y resistencia

Más de 400,000 personas colmaron el lugar en un concierto gratuito de Residente, acompañado por Silvana Estrada y con un emotivo gesto hacia Palestina

    Residente transforma el Zócalo en un escenario de unión y resistencia
    Residente durante su presentación en el Zócalo capitalino, donde interpretó temas como Latinoamérica y This is not America. (SUMINISTRADA)

    El rapero puertorriqueño Residente se presentó la noche del sábado en un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, ante más de 400,000 fanáticos entre los asistentes y quienes siguieron la transmisión en vivo. El evento se convirtió en uno de los más multitudinarios en la historia de este emblemático espacio.

    Con un repertorio cargado de potencia lírica, crítica social y energía arrolladora, Residente transformó el Zócalo en un escenario de unión, resistencia y celebración de la identidad latinoamericana.

    Canciones como Latinoamérica, Darle la vuelta al mundo, René y This is not America fueron coreadas por una multitud sin precedentes.

    Emotivo

    Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la cantautora mexicana Silvana Estrada acompañó a Residente en la interpretación de Latinoamérica.

    Infografía
    Más de 400,000 personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para el histórico concierto gratuito de Residente. (SUMINISTRADA)

    Asimismo, el artista invitó al escenario a miembros de la familia Abed, quienes llegaron a México desde Gaza en mayo de este año, en un gesto de solidaridad que conmovió al público. Los cientos de miles de espectadores respondieron con gritos de "¡Palestina libre!".

    • El concierto fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como parte de su agenda de actividades culturales gratuitas y abiertas al público. Por su magnitud y concurrencia, esta presentación ha sido catalogada como la más numerosa en la historia del Zócalo capitalino.
