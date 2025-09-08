×
Adri Torrón anuncia concierto
Adri Torrón anuncia concierto

La cantante dominicana Adri Torrón anuncia concierto y nuevo disco

La artista se presentará en Chao el 11 de octubre tras el lanzamiento de su primer disco, "RedStar"

    La cantante dominicana Adri Torrón anuncia concierto y nuevo disco
    La cantante Adri Torrón anuncia concierto. En la imagens e le ve promover su nueva producción discográfica. (FUENTE EXTERNA)

    La cantautora dominicana y reconocida Artist 2 Watch de Premio Lo Nuestro, Adri Torrón realizará su primer concierto el próximo 11 de octubre en Chao Teatro a las 8:30 de la noche, marcando un gran paso en su carrera, además presentará su nuevo disco "RedStar".

    "Dar mi primer concierto en mi República Dominicana y presentar mi nuevo álbum aquí, en casa, es un sueño que he guardado desde niña", expresó Adri vía una nota de prensa enviada a Diario Libre.

    "Cada canción cuenta un pedazo de mi vida, y no hay nada más especial que cantarlas donde todo comenzó, frente a la gente que me ha visto crecer y que ha creído en mí desde el principio", añadió. 

    Adri Torrón ofrecerá una experiencia íntima y poderosa, interpretando los temas que la han consolidado como una de las voces más prometedoras del pop latino.

    • El repertorio incluirá canciones como "Loquita por ti", "Al Revés" y "Uña con Diamantes", junto a sus recientes lanzamientos "dvd", "tercer grado", "fok up",  "monotonía" y "a la luna", los cuales se desprenden de su nuevo disco.
    • Este debut en los escenarios de su país llega en un momento clave en la carrera y evolución artística de Adri, quien lanzará su primer álbum titulado "RedStar" el 10 de octubre, el cual define como reflejo de su evolución musical cargado de emociones y sus vivencias.
