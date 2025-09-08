Concierto "Que viva la Patria" une a miles en Capotillo

Wilfrido Vargas y Fernando Villalona compartieron en la tarima del concierto "Que viva la Patria". ( SUMINISTRADA )

En lo alto de las montañas de Capotillo, con la bandera nacional ondeando de fondo y bajo una intensa lluvia, se vivió el domingo un espectáculo que unió música, historia y emoción.

El concierto "Que viva la Patria", realizado en el monumento de Capotillo como parte del cierre de la conmemoración del 162 aniversario de la Gesta Restauradora, reunió a miles de personas que desafiaron el aguacero para disfrutar de una cartelera de grandes artistas.

Fefita La Grande, Steffany Constanza, Chimbala, Fernando Villalona y Wilfrido Vargas fueron los protagonistas de una velada que se convirtió en un baño de orgullo, amor nacional y calidad musical.

La decisión del presidente Luis Abinader de culminar en Capotillo la conmemoración de la gesta independentista fue calificada como excepcional. Lo vivido se transformó en una experiencia histórica e inolvidable de identidad y fervor patriótico.

Los animadores Michael Miguel y Aquiles Correa condujeron el espectáculo, cargado de momentos emotivos. Uno de ellos ocurrió cuando Wilfrido Vargas, ícono del merengue, expresó su admiración hacia Fernando Villalona, a quien calificó como su heredero musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/fefita-la-grande4-c30d5316.jpeg La merenguera Fefita La Grande en tarima. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/publicoc-30d961a8.jpeg El público disfrutó el cierre de la gira artística.

"Mi pueblo, mi gente –exclamó Villalona mientras abrazaba a Vargas–, este es mi padre musical, quien me enseñó a cantar merengue", dijo entre lágrimas ante el estruendo de aplausos de la multitud.

Diversidad

La cartelera mostró la diversidad de ritmos y generaciones: Vargas desplegó su inagotable creatividad y su arsenal de éxitos; Villalona reafirmó su carisma y conexión con el público; Fefita La Grande conquistó con su energía y folclore; y Steffany Constanza , con frescura y autenticidad, dio prueba de la renovación del merengue.

