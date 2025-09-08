×
Concierto Que Viva la Patria Capotillo
Concierto Que Viva la Patria Capotillo

Concierto "Que viva la Patria" une a miles en Capotillo

Fefita La Grande, Steffany Constanza, Chimbala, Fernando Villalona y Wilfrido Vargas fueron los protagonistas de una velada que se convirtió en un baño de orgullo, amor nacional y calidad musical.

    Expandir imagen
    Concierto Que viva la Patria une a miles en Capotillo
    Wilfrido Vargas y Fernando Villalona compartieron en la tarima del concierto "Que viva la Patria". (SUMINISTRADA)

    En lo alto de las montañas de Capotillo, con la bandera nacional ondeando de fondo y bajo una intensa lluvia, se vivió el domingo un espectáculo que unió música, historia y emoción.

    El concierto "Que viva la Patria", realizado en el monumento de Capotillo como parte del cierre de la conmemoración del 162 aniversario de la Gesta Restauradora, reunió a miles de personas que desafiaron el aguacero para disfrutar de una cartelera de grandes artistas.

    Fefita La Grande, Steffany Constanza, Chimbala, Fernando Villalona y Wilfrido Vargas fueron los protagonistas de una velada que se convirtió en un baño de orgullo, amor nacional y calidad musical.

    La decisión del presidente Luis Abinader de culminar en Capotillo la conmemoración de la gesta independentista fue calificada como excepcional. Lo vivido se transformó en una experiencia histórica e inolvidable de identidad y fervor patriótico.

    Los animadores Michael Miguel y Aquiles Correa condujeron el espectáculo, cargado de momentos emotivos. Uno de ellos ocurrió cuando Wilfrido Vargas, ícono del merengue, expresó su admiración hacia Fernando Villalona, a quien calificó como su heredero musical.

    Expandir imagen
    La merenguera Fefita La Grande en tarima.
    La merenguera Fefita La Grande en tarima.
    Expandir imagen
    El público disfrutó el cierre de la gira artística.
    El público disfrutó el cierre de la gira artística.

    "Mi pueblo, mi gente –exclamó Villalona mientras abrazaba a Vargas–, este es mi padre musical, quien me enseñó a cantar merengue", dijo entre lágrimas ante el estruendo de aplausos de la multitud.

    Diversidad

    • La cartelera mostró la diversidad de ritmos y generaciones: Vargas desplegó su inagotable creatividad y su arsenal de éxitos; Villalona reafirmó su carisma y conexión con el público; Fefita La Grande conquistó con su energía y folclore; y Steffany Constanza, con frescura y autenticidad, dio prueba de la renovación del merengue.
    • El cierre estuvo a cargo de Chimbala, quien convirtió el final en una explosión de música urbana y energía positiva, disfrutada especialmente por los más jóvenes que, al igual que los adultos, desafiaron la lluvia para celebrar la grandeza de la patria.
