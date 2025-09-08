Encuentro histórico: Miriam Cruz y Alex Bueno en concierto

El próximo viernes 12 de septiembre, Hard Rock Café Blue Mall será el escenario de un encuentro histórico entre dos grandes de la música dominicana: Miriam Cruz, reconocida como "La más completa artista", y Alex Bueno, aclamado como "El más completo cantante". La producción estará a cargo de Alberto Cruz Management.

El concierto bailable promete una velada cargada de emociones, en la que ambos intérpretes entregarán lo mejor de sus repertorios. Éxitos que han marcado generaciones volverán a escucharse en vivo, reafirmando el lugar que ocupan estos artistas en la memoria y el corazón del público.

Con la fuerza de su estilo inconfundible, Miriam Cruz llenará de merengue la sala, mientras que Alex Bueno hará gala de su versatilidad interpretando boleros, bachatas y merengues que han definido su trayectoria artística.

"Este encuentro en Hard Rock Café Blue Mall será una verdadera fiesta de la música dominicana, con dos artistas que representan lo mejor de nuestro arte. El público disfrutará de un show de calidad, pensado para revivir recuerdos y celebrar la grandeza de Miriam y Alex", expresó el productor Alberto Cruz.

Las boletas

El espectáculo se celebrará este viernes 12 de septiembre en Hard Rock Café Blue Mall . Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del establecimiento.

. Las están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del establecimiento. Una cita imperdible para los amantes de la buena música, en la que la más completa y el más completo compartirán escenario para hacer historia.