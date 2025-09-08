FrankOs representa a RD en Premios Monitor Latino 2025 en Barranquilla
Los artistas fueron invitados a presentar la categoría "Mejor Dirección Creativa de Video Musical" de los premios
El grupo dominicano FrankOs, integrado por Frank Castillo y Oscar Estrella, participó en los Premios Monitor Latino 2025, celebrados en Barranquilla del 1 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro.
Su presencia en este importante encuentro musical reafirma el proceso de expansión e internacionalización de la agrupación, que busca llevar su propuesta de merengue fusión a toda Latinoamérica.
La agenda inició el lunes con un exclusivo showcase en el restaurante El Varadero, donde FrankOs presentó un medley con tres de los temas de su nueva producción: "Pegaíto", "Asesina" y "Pa´l Agua".
- La actuación estuvo dirigida a ejecutivos de la industria, artistas y medios internacionales.
FrankOs también formó parte del cóctel de bienvenida, celebrado en el restaurante Frog Legs y en la gala de premiación donde se dieron cita importantes figuras de la música dominicana como El Cata, Amaury Gutiérrez, Jandy Feliz, Crill & Clos, junto a invitados internacionales, indica una nota de prensa.
Los anfitriones fueron la presentadora Sarodj Bertin y el productor colombiano Jairo Martínez.
FrankOs fue invitado a presentar la categoría "Mejor Dirección Creativa de Video Musical", compartiendo escenario con colegas de toda la región.
- Con esta participación en los Premios Monitor Latino 2025, FrankOs no solo consolidó su presencia en un escenario internacional, sino que reafirmó su compromiso con la música dominicana y la misión de llevarla a nuevos horizontes.
La agrupación regresa a República Dominicana con la satisfacción de haber dejado huella en Barranquilla y con la mirada puesta en los próximos pasos de su expansión artística, al tiempo que agradece a Pimentel & Compañía por el respaldo y apoyo en la materialización de esta experiencia.