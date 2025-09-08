Gaby Puche lanza su nuevo tema promocional "A la que vive contigo"

La exponente musical Gaby Puche hizo su regreso a la escena musical. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente musical Gaby Puche hizo su regreso a la escena musical con el lanzamiento de su más reciente tema promocional: "A la que vive contigo".

Con esta nueva propuesta, Gaby presenta una imagen renovada, moderna y llena de energía, apostando por un concepto fresco, divertido y visualmente atractivo.

"A la que vive contigo" es una canción de ritmo contagioso y una narrativa cotidiana con la que muchas personas podrían sentirse identificadas. El tema refleja el estilo propio de Gaby, pero con una evolución que resalta su desarrollo artístico y su versatilidad.

Relanzamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-08-at-62113-pm-1-a821ca87.jpeg El videoclip se encuentra disponible en plataformas digitales. (FUENTE EXTERNA)

Este nuevo paso forma parte de una estrategia de relanzamiento de su carrera, con la que Gaby busca reconectar con su público y llegar a nuevas audiencias. El videoclip, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, destaca por su:

estética vibrante

puesta en escena dinámica.

"Estoy feliz y agradecida de poder compartir esta nueva etapa con todos. Este tema representa mucho para mí, porque refleja mi esencia, pero también mi crecimiento. Vengo con más fuerza, con una propuesta pensada para entretener y disfrutar", expresó la artista.

Con "A la que vive contigo", Gaby Puche reafirma su compromiso con la música y su pasión por el arte, especialmente por el merengue, prometiendo seguir sorprendiendo al público con proyectos que combinan calidad, autenticidad y diversión.