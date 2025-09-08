"Me vi muy mal": Ricardo Arjona revela los problemas de salud que casi lo alejan de los escenarios

Ricardo Arjona, en una imagen de archivo. El cantante guatemalteco habló recientemente sobre los problemas de salud que enfrentó tras su última gira y su regreso a los escenarios con Lo que el seco no dijo – La Gira. ( FUENTE EXTERNA )

Ricardo Arjona ha confirmado su regreso a los escenarios con su nueva gira "Lo que el Seco no dijo – La Gira", luego de atravesar un complicado episodio de salud que lo llevó incluso a considerar su retiro de la música.

En una conversación reciente con People, durante su asistencia al US Open 2025 en Nueva York, el artista guatemalteco confesó que enfrentó serios problemas de columna al finalizar su última gira, titulada Seco, y tuvo que someterse a una cirugía.

"Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal. La operación resultó muy bien, pero había como cierta incertidumbre si yo volvía o no", explicó el intérprete de Minutos.

Lejos de dejarse vencer por el dolor o la incertidumbre, Arjona encontró en la recuperación el impulso necesario para volver con más fuerza. Fue solo cuando se sintió totalmente en forma que tomó la decisión de iniciar una nueva gira, que ya es un éxito rotundo.

"Cuando decidí volver era porque yo me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares", afirmó.

Y el público respondió de inmediato. Las entradas para sus presentaciones en el Kaseya Center de Miami y el Madison Square Garden de Nueva York se agotaron en cuestión de horas, al igual que en otras ciudades claves de América Latina.

"Desde que tomé la decisión y salimos, todo ha sido sorpresa. En Miami llevamos cuatro arenas, Madison Square aquí, 10 en Buenos Aires, 23 teatros en mi país. ¡Todo increíble!", comentó emocionado el artista, quien ahora prioriza su bienestar físico para poder cumplir con todos los compromisos de esta ambiciosa gira.

Una gira que continúa una historia musical

Lo que el Seco no dijo – La Gira acompaña el lanzamiento de su más reciente disco, "Lo que el seco no dijo", continuación del álbum Seco, publicado en enero de este año.

Esta nueva producción mantiene el estilo lírico y personal que ha caracterizado a Arjona durante más de tres décadas de carrera, combinando reflexiones íntimas con su inconfundible estilo narrativo.

Con escenarios agotados y una energía renovada, Ricardo Arjona demuestra que sigue siendo una de las voces más queridas e influyentes de la música en español, incluso después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Estoy cuidándome un poquito más para poder empezar todas esas cosas", concluyó el cantautor, agradecido con su público y listo para volver a conectar con miles de fans alrededor del mundo.