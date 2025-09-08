Ricky Martin hace historia en los MTV VMAs al recibir el primer "Latin Icon Award"

Ricky Martin volvió a brillar con fuerza en los MTV Video Music Awards, esta vez no solo con su música, sino como protagonista de un momento histórico: el cantante recibió el primer "Latin Icon Award", un galardón recién creado para reconocer a las figuras que han dejado una huella imborrable en la música latina a nivel mundial.

El reconocimiento se da justo 26 años después de su inolvidable debut en el escenario de los VMAs en 1999, cuando su éxito "Livin´ la Vida Loca" cambió el rumbo del pop global y lo posicionó como el primer artista masculino latino en llevarse el premio a Mejor Video Pop. Aquella noche, además, arrasó con cinco galardones.

La encargada de entregar el premio fue Jessica Simpson, quien emocionó al recordar cómo Ricky Martin marcó su camino al invitarla a abrir su gira "Live in La Vida Loca" hace más de dos décadas.

"Es mi ídolo, mi inspiración, y aún sigue siendo uno de los artistas más dinámicos que conozco", dijo la actriz y cantante estadounidense al presentar al homenajeado.

El boricua, visiblemente conmovido, ofreció un show cargado de energía y sabor latino con un popurrí de sus grandes éxitos: "La Copa de la Vida", "Pégate", "María" y "Vente pa´ ca", dejando claro que su carisma escénico sigue intacto. Tras su presentación, tomó el micrófono para agradecer entre aplausos.

"Esto es muy sencillo. Esto es para todos ustedes... Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo volviendo. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música", expresó Martin, dedicando el premio a sus hijos Mateo, Valentino, Lucía y Ren, con quienes dijo tener siempre en mente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/4111ssw-3-5b6f7341.jpg Ricky Martin posa a la prensa recibir el primer premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards 2025. (Evan Agostini)

Previo a la entrega del premio, J Balvin, quien también formó parte del evento, fue el encargado de presentarlo en escena y aprovechar el momento para rendirle tributo.

"Ricky Martin no solo preparó el terreno, tuvo que construirlo desde cero. Gracias a él, artistas como yo hoy podemos estar aquí hablando en español", destacó el colombiano, emocionado.

