Romance y marketing: las canciones de Beéle protagonizadas por su expareja Isabella Ladera

El cantante colombiano Beéle y su expareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, son tendencia tras la filtración de un video íntimo de ambos.

En el video, de unos seis minutos de duración o más, la entonces pareja se filma sosteniendo relaciones sexuales y se hizo viral en redes como X, generando miles de comentarios que iban desde la desaprobación a la burla.

Tanto Beéle como Isabella se desligaron mediante comunicados por separado de la filtración del material sexual y anunciaron que van a emprender accciones legales; mientras que la influencer acusó directamente a Beéle.

Antes de que ocurrieran estas controversias, los jóvenes vivieron un romance fugaz que les ha dejado millones de reproducciones, y es que aprovecharon ser el centro de atención para sacar nueva música.

Ellos comenzaron a salir en medio de acusaciones de infidelidad por parte de Beéle. Lejos de ocultarse de las críticas, el barranquillero lanzó "Frente al mar" e Isabelle se encargó de ser la musa de esta y otras canciones que suman alrededor de 300 millones de reproducciones en YouTube.

Frente al mar

Lanzado el 26 de septiembre de 2024, y con 129 millones de vistas en YouTube, este tema combina ritmos afrobeat con letras románticas y vibra veraniega. El videoclip, grabado en la playa, presenta escenas íntimas y sensuales de Beéle con Isabella Ladera en Miami, destacando su química visual.

El tema se viralizó en redes, con comentarios que los elogiaban y otros más críticos que rechazaban su unión.

"Después que salimo´ fuimo´ frente al mar, Frente al mar, Baby, Frente al mar, Después que salimo´ fuimo´, frente al mar, Frente al mar (Solos), Frente al mar, La luna es testigo tu y yo frente al mar, Hicimos de to', Hicimos de to'" , dice el tema.

Posteriormente el colombiano lanzó un remix junto a Ozuna, filmado en playas de República Dominicana con una estética tropical vibrante.

"Mi Refe"

"Mi Refe" fue estrenada en diciembre de 2024 como parte de una trilogía emocional junto a "Frente al Mar" y "I Miss You", cuya letra es una declaración pública de amor, con líneas como "Delante de la gente bésame" y "Tú y yo nacimos pa´ estar juntos", donde Isabella es la protagonista y la musa.

La canción, que parte del álbum "Borondo", lanzado en mayo del 2025, combina reguetón con toques tropicales.

"Pa´ que pu$$as escondernos, dejamos tanto misterio para vernos, yo te gusto, tú me gustas, eso hace rato se sabe, delante de la gente bésame", se escucha en el video.

"Quédate"

La fusión de bachata y reguetón de "Quédate" es otro de los lanzamientos continuos que hizo Beéle. El protagonista ruega que su amor no se vaya con frases como estas: "¿Cómo le explico al corazón que quieres irte?", "Ven quédate, quédate... no puedo estar sin ti".

En efecto, cada uno de los lanzamientos parecieron haber sido escritos y dirigidos para la influencer venezolana como prueba de esa pasión que comenzó ardiente, pero se apagó más pronto de lo esperado.

Más de su relación

Isabella Ladera, de 26 años, y Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del artista de 22 años, iniciaron su relación de forma turbulenta a mediados del año 2024 cuando la exesposa del artista, la influencer Camila Cara Rodríguez, y madre de sus hijos, lo acusó de serle infiel con Ladera.

En entrevista con Los 40, Beéle afirmó: "Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores".

Se hizo público el noviazgo el 14 de septiembre de 2024, pero tuvieron una breve ruptura en octubre de ese mismo año.

En febrero de este 2025, Beéle e Isabella confirmaron (nuevamente) su relación desfilando juntos en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro y terminaron definitivamente en abril.

