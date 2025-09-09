Fundación Music for Life realiza octava Clínica Musical en Palacio de Bellas Artes

La Clínica Musical tendrá un concierto de clausura dirigido por el celebrado y renombrado Maestro Luis Gorelik con una participación especial de los jóvenes destacados de la Clínica Musical. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Music for Life presidida por la violinista clásica dominicana Aisha Syed estará realizando la octava edición de su anual Clínica Musical en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio Nacional de Bellas Artes los días 16 y 17 de septiembre 2025.

La Clínica Musical tendrá un concierto de clausura dirigido por el renombrado maestro Luis Gorelik con una participación especial de los jóvenes destacados de la Clínica Musical.

La Fundación Music for Life fue instaurada por Carolina Castro y presidida por Aisha Syed, en el 2010, junto a los periodistas dominicanos Feliz Vinicio Lora y Carmen Luz Beato e inició con un vasto recorrido por escuelas, hospitales, hospicios, orfanatos y cárceles llevando la música clásica los más vulnerables.

Aisha expresó que desde joven sintió el anhelo de dar a los jóvenes del país lo que ella había recibido desde que se fue a Londres a estudiar. Destacó cómo el arte transforma la vida de todo aquel que se deja tomar por ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/aisha-syed-2-c6b1c269.jpg La violinista dominicana Aisha Syed. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el Maestro Luis Gorelik

Nacido en La Plata, se formó con Pedro I. Calderón en Argentina y con Mendi Rodán en Israel, donde se graduó con distinción en la Academia de Música Rubin de Jerusalén. Desde 2010 es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y desde 2016 ocupa el mismo cargo en la de la Orquesta Nacional "Juan de Dios Filiberto".

Comenzó su actividad profesional en 1985 como Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. En 1988 se radicó en Israel, donde continuó sus estudios de post-grado y fue invitado a dirigir las principales orquestas de ese país: Filarmónica de Israel, Sinfónica de Jerusalén y Sinfonietta Beer Sheva, entre otras.

En 2000 fue nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Concepción, Chile, cargo que desempeñó durante siete temporadas.

Sobre Aisha Syed

Aisha debutó a la edad de once años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch para violín y orquesta. Fue la primera latinoamericana en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra a los trece años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/clinica-musical-aisha-2-6da09fef.jpg Una de las pasadas ediciones.

Fue colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña, en la prestigiosa lista de música clásica «Interpretaciones Milagrosas» (Performing Miracles) por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini y designada por el Poder Ejecutivo de su país República Dominicana como Embajadora de Buena Voluntad Cultural Honorífica.

Ha tocado en distintos escenarios como solista alrededor del mundo incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York cuatro veces en todos sus auditorios, la Filarmónica de Berlín en su sala de recitales, el Palau de les Arts en Valencia, el Kennedy Center en Washington DC, el Victoria Hall en Ginebra, el Teatro Mayor en Bogotá, el Royal Opera House en la India, el Clairmont Hall en Tel-Aviv, el Xinghai Concert Hall en China, el Palacio de los Grandes Duques en Vilna y en el Emirates Palace en Abu Dhabi.