Laura Pausini anuncia un concierto en Santo Domingo, y esta es la fecha

La cantante italiana Laura Pausini ya tiene fecha para reencontrarse con su público dominicano. La artista anunció que se presentará en la Arena Santo Domingo el 10 de mayo de 2026, como parte de su ambiciosa gira internacional “Yo Canto World Tour”, con la que celebra sus más de tres décadas de carrera.

Con una voz que ha marcado generaciones y canciones que han cruzado fronteras idiomáticas, Pausini regresa al país luego de más de una década desde su última presentación. En febrero de 2012, la cantante llenó el Palacio de los Deportes con su tour "Inédito", y antes, en 2009, lo había hecho con "Primavera anticipada".

Esta vez, su regreso será aún más especial, pues se convertirá en una de las primeras estrellas internacionales en pisar el escenario de la nueva Arena Santo Domingo, un moderno recinto de espectáculos que abrirá sus puertas este octubre.

El empresario artístico Saymon Díaz, encargado de traer el espectáculo de Pausini, adelantó que el debut oficial será el 17 de octubre con la banda argentina Erreway.

“Yo Canto World Tour” repasará los grandes éxitos que han hecho de Laura Pausini una de las voces más queridas del pop latino y europeo, e incluirá nuevas canciones que formarán parte de su próximo álbum.

Sobre el recinto

La Arena Santo Domingo , que se construye actualmente en un terreno de 70 mil metros cuadrados en la avenida Jacobo Majluta, frente al Jardín Memorial, promete convertirse en el nuevo epicentro de los grandes conciertos en el país.

