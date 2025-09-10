Bad Bunny encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
El artista puertorriqueño marca un récord como finalista de esta premiación que se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de octubre
Bad Bunny encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones, estableciendo un nuevo récord para la premiación. Le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro, con 14.
Entre las artistas femeninas sobresale Karol G con 10, la misma cifra que obtuvo el artista emergente del regional mexicano Tito Double P, mientras que Peso Pluma sumó nueve menciones.
La ceremonia, que cuenta con 49 categorías que abarcan géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano, se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de octubre, desde el James L. Knight Center de Miami. Además, se otorgarán próximamente premios honoríficos especiales.
Estos son los nominados en todas las categorías, desde los principales artistas hasta álbumes, canciones y más.
Categoría: Artistas
- Artista del Año: Bad Bunny · Fuerza Regida · Peso Pluma · Rauw Alejandro · Tito Double P
- Artista del Año, Debut: Aleman · Clave Especial · FloyyMenor · Kapo · Netón Vega
- Gira del Año: Aventura · Chayanne · Luis Miguel · Rauw Alejandro · Shakira
- Artista Crossover del Año: Ayra Starr · benny blanco · Bruno Mars · ROSÉ · Rvssian · Ty Dolla $ign
- Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny · Fuerza Regida · Karol G · Netón Vega · Tito Double P
Canciones
- Global 200 Canción Latina del Año: Bad Bunny (Baile Inolvidable, DTMF, Nuevayol) · Karol G (Si Antes Te Hubiera Conocido) · Óscar Maydon & Fuerza Regida (Tu Boda)
- "Hot Latin Song" Canción del Año: Bad Bunny (Baile Inolvidable, DTMF, EOO, Nuevayol) · Óscar Maydon & Fuerza Regida (Tu Boda)
- "Hot Latin Song" – Colaboración Vocal del Año: Fuerza Regida & Grupo Frontera (Me Jalo) · Óscar Maydon & Fuerza Regida (Tu Boda) · Rauw Alejandro & Bad Bunny (Qué Pasaría...) · Rauw Alejandro & Romeo Santos (Khe?) · Tito Double P & Peso Pluma (Dos Días)
- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino: Bad Bunny · Netón Vega · Peso Pluma · Rauw Alejandro · Tito Double P
- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina: Karol G · Selena Gomez · Shakira · Yailin La Más Viral · Young Miko
- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo: Clave Especial · Fuerza Regida · Grupo Frontera · Julión Álvarez y Su Norteño Banda · The Marias
- "Hot Latin Songs" Sello Discográfico del Año: Double P · Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · Warner Latina
- Canción del Año, Latin Airplay: Fuerza Regida & Grupo Frontera (Me Jalo) · Karol G (Si Antes Te Hubiera Conocido) · Natti Natasha (Desde Hoy) · Rauw Alejandro & Romeo Santos (Khe?) · Shakira (Soltera)
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment · Warner Latina
- Canción del Año, Ventas: Bad Bunny (Baile Inolvidable, DTMF, Nuevayol) · Karol G (Si Antes Te Hubiera Conocido) · Xavi & Manuel Turizo (En Privado)
- Canción del Año, Streaming: Bad Bunny (Baile Inolvidable, DTMF, Nuevayol) · Karol G (Si Antes Te Hubiera Conocido) · Óscar Maydon & Fuerza Regida (Tu Boda)
Álbumes
- "Top Latin Album" del Año: Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos) · Netón Vega (Mi Vida Mi Muerte) · Peso Pluma (Éxodo) · Rauw Alejandro (Cosa Nuestra) · Tito Double P (Incómodo)
- "Top Latin Albums" Artista Masculino del Año: Bad Bunny · Junior H · Peso Pluma · Rauw Alejandro · Tito Double P
- "Top Latin Albums" Artista Femenino del Año: Becky G · Cazzu · Kali Uchis · Karol G · Shakira
- "Top Latin Albums" Artista Dúo o Grupo del Año: Aventura · Clave Especial · Fuerza Regida · Grupo Frontera · Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- "Top Latin Albums" Sello Discográfico del Año: Double P · Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment
Latin Pop
- Artista "Latin Pop" del Año, Solista: Danny Ocean · Enrique Iglesias · Kali Uchis · Luis Fonsi · Shakira
- Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo: Ha*Ash · Jesse & Joy · Maná · Morat · Sin Bandera
- Canción "Latin Pop" del Año: Danny Ocean & Kapo (Imagínate) · Maluma (Cosas Pendientes) · Rauw Alejandro (Carita Linda) · Selena Gomez, benny blanco & The Marias (Ojos Tristes) · Shakira (Soltera)
- Sello "Latin Pop Airplay" del Año: AP Global · Interscope Capitol Labels Group · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment · Warner Latina
- Álbum "Latin Pop" del Año: Cazzu (Latinaje) · Danny Ocean (Babylon Club) · Kapo (Por Si Alguien Nos Escucha) · Latin Mafia (Todos Los Días Todo El Día) · Quevedo (Buenas Noches)
- Sello "Latin Pop Albums" del Año: Interscope Capitol Labels Group · Sony Music Latin · Universal Music Enterprises · Universal Music Latin Entertainment · Warner Latina
Tropical
- Artista Tropical del Año, Solista: Elvis Crespo · Jerry Rivera · Marc Anthony · Prince Royce · Romeo Santos
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura · Chino & Nacho · Grupo Niche · La Sonora Dinamita · Monchy & Alexandra
- Canción Tropical del Año: Bad Bunny (Baile Inolvidable) · Grupo Frontera & Romeo Santos (Ángel) · Karol G (Si Antes Te Hubiera Conocido) · Rauw Alejandro (Tú Con Él) · Xavi & Manuel Turizo (En Privado)
- Sello "Tropical Airplay" del Año: Grupo Frontera · Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · Warner Latina
- Álbum Tropical del Año: Grupo Kual? Dinastía Pedraza (Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México) · Los Hermanos Rosario (Grandes Éxitos) · Natti Natasha (En Amargue) · Prince Royce (Eterno) · Rubby Pérez (Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!)
- Sello "Tropical Albums" del Año: Discos Fuentes · Sony Music Latin · The Orchard · Universal Music Enterprises · Universal Music Latin Entertainment
Regional Mexicano
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Ivan Cornejo · Junior H · Netón Vega · Peso Pluma · Tito Double P
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Clave Especial · Fuerza Regida · Grupo Frontera · Julión Álvarez y Su Norteño Banda · Los Tigres del Norte
- Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida & Grupo Frontera (Me Jalo) · Fuerza Regida (Por Esos Ojos) · Óscar Maydon & Fuerza Regida (Tu Boda) · Peso Pluma & Netón Vega (La Patrulla) · Tito Double P & Peso Pluma (Dos Días)
- Sello "Regional Mexican Airplay" del Año: Afinarte · Azteca · Socios · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment
- Álbum Regional Mexicano del Año: Fuerza Regida (111XPANTÍA) · Ivan Cornejo (Mirada) · Netón Vega (Mi Vida Mi Muerte) · Peso Pluma (Éxodo) · Tito Double P (Incómodo)
- Sello "Regional Mexican Albums" del Año: Double P Records · Interscope Capitol Labels Group · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment · Warner Latina
Latin Rhythm
- Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista: Bad Bunny · Feid · Kapo · Karol G · Rauw Alejandro
- Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo: Alexis & Fido · Baby Rasta & Gringo · J-King & Maximan · Jowell & Randy · Mambo Kingz
- Canción "Latin Rhythm" del Año: Bad Bunny (DTMF, EOO, Nuevayol) · Rauw Alejandro & Bad Bunny (Qué Pasaría...) · Rauw Alejandro & Romeo Santos (Khe?)
- Sello "Latin Rhythm Airplay" del Año: Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · Universal Music Latin Entertainment · Warner Latina
- Álbum "Latin Rhythm" del Año: Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos) · FloyyMenor (El Comienzo) · Karol G (Tropicoqueta) · Omar Courtz (Primera Musa) · Rauw Alejandro (Cosa Nuestra)
- Sello "Latin Rhythm Albums" del Año: Interscope Capitol Labels Group · Rimas · Sony Music Latin · United Masters · Universal Music Latin Entertainment
Escritores / Productores / Editoriales
- Compositor del Año: Armenta · Bad Bunny · Jorsshh · Netón Vega · Roberto "La Paciencia"
- Editorial del Año: Downtown DMP Songs, BMI · Josa Publishing, BMI · Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI · Street Mob Publishing, BMI · Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI
- Corporación Editorial del Año: Downtown Music Publishing · Rimas Entertainment · Sony Music Publishing · Universal Music · Warner Chappell Music
- Productor del Año: Ernesto "Neto" Fernández · JOP · MAG · Roberto "La Paciencia" · Tito Double P.