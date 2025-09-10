Rubby Pérez y Monchy & Alexandra, entre los dominicanos nominados a los "Latin Billboard 2025"

Rubby Pérez, Romeo Santos y Monchy & Alexandra, son algunos de los dominicanos nominados en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La bandera dominicana ondea alto en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde artistas nacidos o de origen criollo destacan en múltiples categorías. Desde leyendas del merengue y la bachata hasta exponentes del género urbano, se destacan.

Ha llamado la atención que, entre los nominados se encuentre el dueto de bachata Monchy y Alexandra, cuyo integrantes tienen más de una década separados. Rubby Pérez, artista recientemente fallecido también cuenta con una nominación.

La premiación se celebrará el jueves 23 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami, transmitida en vivo por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional.

Nominados dominicanos 2025

Romeo Santos

El “Rey de la Bachata”, de raíces dominicanas, continúa su reinado con múltiples nominaciones como solista:

Artista Tropical del Año, Solista

Canción Tropical del Año – “Ángel” (con Grupo Frontera)

Hot Latin Song: Colaboración Vocal del Año – “Khe?” (con Rauw Alejandro)

Latin Rhythm Canción del Año – “Khe?”

Aventura

El legendario grupo bachatero con base dominicana también compite en categorías importantes:

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Top Latin Albums: Artista del Año, Dúo o Grupo

Gira del Año

Prince Royce

Embajador mundial de la bachata, nacido en Nueva York de padres dominicanos:

Artista Tropical del Año, Solista

Álbum Tropical del Año – Eterno

Natti Natasha

La estrella urbana y pop dominicana se consolida con dos nominaciones:

Canción del Año, Latin Airplay – “Desde Hoy”

Álbum Tropical del Año – En Amargue

Los Hermanos Rosario

Referentes históricos del merengue moderno:

Álbum Tropical del Año – Grandes Éxitos

Rubby Pérez

Una de las voces más emblemáticas del merengue:

Álbum Tropical del Año – Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Monchy & Alexandra

El icónico dúo de bachata romántica vuelve a escena:

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Yailin La Más Viral

Representando a la nueva ola del género urbano dominicano:

Hot Latin Songs: Artista del Año, Femenina

La diversidad de nominaciones demuestra el impacto dominicano en bachata, merengue, tropical, urbano y pop latino. Artistas consagrados y nuevas promesas comparten protagonismo en esta edición.