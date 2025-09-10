Rubby Pérez y Monchy & Alexandra, entre los dominicanos nominados a los "Latin Billboard 2025"
Romeo Santos y Aventura lideran las nominaciones dominicanas en una edición donde también figuran Prince Royce, Natti Natasha, Yailin La Más Viral y Los Hermanos Rosario
La bandera dominicana ondea alto en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde artistas nacidos o de origen criollo destacan en múltiples categorías. Desde leyendas del merengue y la bachata hasta exponentes del género urbano, se destacan.
Ha llamado la atención que, entre los nominados se encuentre el dueto de bachata Monchy y Alexandra, cuyo integrantes tienen más de una década separados. Rubby Pérez, artista recientemente fallecido también cuenta con una nominación.
La premiación se celebrará el jueves 23 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami, transmitida en vivo por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional.
Nominados dominicanos 2025
Romeo Santos
El “Rey de la Bachata”, de raíces dominicanas, continúa su reinado con múltiples nominaciones como solista:
- Artista Tropical del Año, Solista
- Canción Tropical del Año – “Ángel” (con Grupo Frontera)
- Hot Latin Song: Colaboración Vocal del Año – “Khe?” (con Rauw Alejandro)
- Latin Rhythm Canción del Año – “Khe?”
Aventura
El legendario grupo bachatero con base dominicana también compite en categorías importantes:
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Top Latin Albums: Artista del Año, Dúo o Grupo
- Gira del Año
Prince Royce
Embajador mundial de la bachata, nacido en Nueva York de padres dominicanos:
- Artista Tropical del Año, Solista
- Álbum Tropical del Año – Eterno
Natti Natasha
La estrella urbana y pop dominicana se consolida con dos nominaciones:
- Canción del Año, Latin Airplay – “Desde Hoy”
- Álbum Tropical del Año – En Amargue
Los Hermanos Rosario
Referentes históricos del merengue moderno:
- Álbum Tropical del Año – Grandes Éxitos
Rubby Pérez
Una de las voces más emblemáticas del merengue:
- Álbum Tropical del Año – Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
Monchy & Alexandra
El icónico dúo de bachata romántica vuelve a escena:
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Yailin La Más Viral
Representando a la nueva ola del género urbano dominicano:
- Hot Latin Songs: Artista del Año, Femenina
La diversidad de nominaciones demuestra el impacto dominicano en bachata, merengue, tropical, urbano y pop latino. Artistas consagrados y nuevas promesas comparten protagonismo en esta edición.