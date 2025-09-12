Alex Bueno hospitalizado tras sufrir un episodio de hipoglucemia

Foto publicada en la cuenta de instagram donde se ve a Alex Bueno hospitalizado. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantante dominicano Alex Bueno fue ingresado de emergencia en un centro médico tras experimentar un episodio de hipoglucemia, una condición que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan a niveles anormalmente bajos, según informaron miembros de su equipo de trabajo.

De acuerdo con el comunicado oficial del team Alex Bueno, este episodio podría haber sido provocado por agotamiento físico, exceso de trabajo y estrés, ya que en los últimos meses el artista ha mantenido una agenda muy intensa de presentaciones y compromisos profesionales.

Alex, quien ha sido diagnosticado como prediabético, no ha podido mantener una rutina adecuada de descanso ni una alimentación balanceada, factores que habrían contribuido a su situación de salud.

Actualmente, el intérprete de éxitos como "Jardín prohibido" y "Que vuelva" se encuentra estable y bajo cuidado médico, recibiendo la atención necesaria y en reposo absoluto, tal como lo han recomendado los especialistas.

"Esperamos, con el favor de Dios, que se recupere pronto", expresó su equipo, al tiempo que pidieron disculpas al público y empresarios por la suspensión de las presentaciones programadas. "Nuestra prioridad es cuidar de la salud de nuestro artista para poder ofrecerles siempre lo mejor", añadieron.

Solidaridad del mundo artístico

Tras conocerse la noticia, múltiples figuras del espectáculo dominicano y del género de la bachata han expresado su apoyo y deseos de pronta recuperación para Alex Bueno.

El cantante Alex Matos publicó un mensaje cargado de fe: "Amado tocayo, oro en este momento para que El Todopoderoso te restaure la salud... En el nombre de Jesús te bendigo. Amén".

El Chaval de la Bachata también se unió al sentir colectivo: "Con Dios todo saldrá bien".

La leyenda del merengue típico, Fefita La Grande, fue una de las más emotivas. Compartió una fotografía del artista acostado en una camilla y pidió a sus seguidores una cadena de oración por su amigo:

"Quiero hacer una cadena de oración por mi gran amigo Alex Bueno. Dios, ten misericordia de Alex", escribió, recibiendo inmediatamente cientos de mensajes de apoyo.

Otros artistas como Kinito Méndez, El Prodigio, Joe Veras, Héctor Acosta "El Torito" y Adalgisa Pantaleón también enviaron sus palabras de aliento, coincidiendo todos en sus mensajes de fe, cariño y respeto por la trayectoria del cantante.

Kinito Méndez: "Mi hermano Alex, que Dios Todopoderoso cuide de ti y te bendiga con pronta mejoría. Te queremos".

El Prodigio: "Pronta recuperación, hermano Alex".

Joe Veras: "Dios te acompañe en cada momento de tu vida... pronta recuperación querido y admirado".

Héctor Acosta: "Dios hará la obra, querido amigo. Estamos contigo".

Adalgisa Pantaleón: "Dios contigo, mi niño".

El equipo de Alex Bueno pidió a sus seguidores estar pendientes a las redes sociales oficiales para futuras informaciones y la reprogramación de fechas.

"Fue un desafío, pero estamos tomando las medidas necesarias para gestionarlo y esperamos volver pronto, con más energía y estar de vuelta en los escenarios con todos ustedes", concluyeron.

Mientras tanto, la comunidad artística y el público se mantienen unidos en oraciones, deseando el pronto regreso del ídolo de la bachata y el merengue a los escenarios.