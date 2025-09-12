Así suena "No te kille", la primera bachata de Covi Quintana

Covi Quintana continua su camino a la diversificación de su carrera musical, explorando, en su nuevo disco, con su primera bachata No te kille, una canción en la que aborda la infidelidad y en la cual predomina la influencia del bachatero Luis Miguel del Amargue.

"Esta canción nació hace dos años con la intención de hacer fuera de zona de confort, esta vez una bachata con un lenguaje más coloquial a nuestra cultura dominicana", sostuvo la cantautora dominicana nominada al Latin Grammy.

No te kille, compuesta por Covi y producida por Ronny Cruz, es una bachata de calle, más urbana, caracterizada por sus guitarras melódicas y la tocada de los bongos y la güira. "Es de las canciones más divertidas de mi nuevo álbum por el ritmo y por el vocablo más callejero", expresó.

Esta canción representa para ella lo que somos como cultura: la alegría, el baile, el ritmo, más que nada que la bachata nace en la República Dominicana y nadie la hace mejor que un dominicano.

Homenajeando sus raíces, su gente y su cultura, Covi apuesta en su nuevo disco a una transición que abraza más lo folclórico y la música dominicana, tropical y latina, buscando conectar con otros mercados y sobretodo divertirse y jugar con lo que mejor sabe hacer: canciones.

Cabe destacar que este nuevo disco está inspirado "en lo que somos como dominicanos, es dar a conocer lo que llevo en la sangre. Es un disco que se lanza a principios del próximo año y cuenta con nueve canciones, dos de ellas con colaboraciones, una local y otra extranjera, que le han dado un toque hermoso", puntualizó.

El videoclip está dirigido por María Eliza Franco, bajo el concepto y mirada de la propia Covi, dirección de fotografía de Sigfrido Objio, filmado en Santo Domingo, República Dominicana.

No te kille está disponible en todas las plataformas digitales.

