Techy está de vuelta en SD con un show para reír, cantar y bailar

Techy demostrará su versatilidad en un concierto que promete risas, música y mucho baile. ( FUENTE EXTERNA )

La intérprete de Que me quedes tú se reencuentra con su público en Santo Domingo mañana sábado después de dos años sin cantar en la ciudad.

Y lo hará a lo grande: acompañada de su orquesta y con un espectáculo que recorrerá lo mejor de su carrera, desde Entregarte todo hasta su más reciente sencillo, Cariñito.

La versatilidad de Techy siempre ha sido su sello, puede pasar del pop al merengue y de la balada a los ritmos tropicales, sin perder su autenticidad.

Así lo ha demostrado en cada proyecto, mostrando una faceta distinta, con letras que hablan de amor, libertad, ternura y fuerza.

Todos su éxitos

En este concierto no faltarán clásicos como Prohíbeme verte, Volverás y Te voy a enamorar, esas canciones que el público ha hecho suyas a lo largo de los años, además de sus populares versiones de merengue.

Pero la noche no será solo música. Techy adelantó que el show tendrá un toque interactivo y espontáneo, donde la comedia también tendrá su espacio. Así que el público puede esperar carcajadas, momentos emotivos y mucha bailadera.

Lugar: Escenario 360, sábado 13 de septiembre, 8:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets y CCN.

Leer más Techy Fatule describe sus principales momentos en la música, el teatro y el cine