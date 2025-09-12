El rapero dominicano Tivi Gunz lanza nuevo sencillo “Como Tú”

Foto de archivo del rapero y compositor de música urbana dominicano Tivi Gunz. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero y compositor dominicano Tivi Gunz lanzó este viernes su más reciente sencillo titulado “Como Tú”, una colaboración con el sello discográfico Good Gasolina.

La canción combina elementos del género urbano y el afrobeat, con letras centradas en la figura de una mujer a la que el artista dedica el tema.

El proyecto marca una colaboración entre artistas y productores de distintas regiones, incluyendo a FKi 1st, Rick Diezel, ShawnisADHD y Clay Xavier, quienes estuvieron a cargo de la producción musical. Por su parte, el videoclip fue dirigido por AT Films.

La canción forma parte de una iniciativa del sello Good Gasolina para conectar escenas musicales del Caribe y de Atlanta, apostando por trabajos conjuntos entre artistas de diferentes contextos.

Más

“Como Tú” se inscribe en esa línea de trabajo, con Tivi Gunz aportando su estilo y experiencia dentro del género urbano dominicano.

aportando su y dentro del dominicano. El tema ya está disponible en las principales plataformas digitales.