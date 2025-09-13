×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alex Bueno
Alex Bueno

"Alex Bueno no está intubado y se encuentra mucho mejor", informa el equipo del cantante

A través de un comunicado en sus redes oficiales, confirmaron que el artista no está intubado y que se encuentra consciente y evolucionando

    Expandir imagen
    "Alex Bueno no está intubado y se encuentra mucho mejor", informa el equipo del cantante
    El cantante fue hospitalizado el pasado jueves tras sufrir un episodio de hipoglucemia, comúnmente conocido como "bajón de azúcar". (FUENTE EXTERNA)

    El equipo del cantante Alex Bueno desmintió categóricamente los rumores que circulan en redes sociales y medios sobre un supuesto deterioro grave en su estado de salud.

    A través de un comunicado en sus redes oficiales, confirmaron que el artista no está intubado y que se encuentra consciente y evolucionando positivamente.

    "Alex no está intubado, como han publicado otras fuentes... y está consciente de todo lo que está pasando. Es un proceso, pero tenemos la fe de que los resultados seguirán siendo positivos y que seguirá mejorando, con el favor de Dios y la buena vibra de cada uno de ustedes", expresó su equipo en Instagram.

    RELACIONADAS

    El intérprete de éxitos como "Yo me iré" fue hospitalizado el pasado jueves tras sufrir un episodio de hipoglucemia, comúnmente conocido como "bajón de azúcar".

    • Según explicaron, la situación fue provocada por descuido en su alimentación y falta de descanso, consecuencia de una agenda laboral muy exigente.

    "En los últimos meses, Alex, que es prediabético, ha estado llevando una agenda muy apretada de presentaciones y actividades concernientes a su carrera, lo que no le ha permitido llevar una vida normal en cuanto a descanso y alimentación adecuada, y esto ha provocado esta situación", explicó su oficina de prensa.

    Se encuentra en Cedimat

    El artista fue ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanece bajo observación médica.

    Como resultado de este percance, Alex Bueno suspendió todas sus actividades, incluida la presentación pautada para este viernes 12 de septiembre junto a Miriam Cruz en el Hard Rock Café Santo Domingo, donde fue sustituido por Jandy Ventura y El Legado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.