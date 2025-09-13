"Alex Bueno no está intubado y se encuentra mucho mejor", informa el equipo del cantante

El cantante fue hospitalizado el pasado jueves tras sufrir un episodio de hipoglucemia, comúnmente conocido como "bajón de azúcar". ( FUENTE EXTERNA )

El equipo del cantante Alex Bueno desmintió categóricamente los rumores que circulan en redes sociales y medios sobre un supuesto deterioro grave en su estado de salud.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, confirmaron que el artista no está intubado y que se encuentra consciente y evolucionando positivamente.

"Alex no está intubado, como han publicado otras fuentes... y está consciente de todo lo que está pasando. Es un proceso, pero tenemos la fe de que los resultados seguirán siendo positivos y que seguirá mejorando, con el favor de Dios y la buena vibra de cada uno de ustedes", expresó su equipo en Instagram.

El intérprete de éxitos como "Yo me iré" fue hospitalizado el pasado jueves tras sufrir un episodio de hipoglucemia, comúnmente conocido como "bajón de azúcar".

Según explicaron, la situación fue provocada por descuido en su alimentación y falta de descanso, consecuencia de una agenda laboral muy exigente.

"En los últimos meses, Alex, que es prediabético, ha estado llevando una agenda muy apretada de presentaciones y actividades concernientes a su carrera, lo que no le ha permitido llevar una vida normal en cuanto a descanso y alimentación adecuada, y esto ha provocado esta situación", explicó su oficina de prensa.

Se encuentra en Cedimat

El artista fue ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanece bajo observación médica.

Como resultado de este percance, Alex Bueno suspendió todas sus actividades, incluida la presentación pautada para este viernes 12 de septiembre junto a Miriam Cruz en el Hard Rock Café Santo Domingo, donde fue sustituido por Jandy Ventura y El Legado.