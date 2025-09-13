Zulinka y Miguel presentan su primer merengue: "Te lo Agradezco"

Los artistas Zulinka y Miguel durante la grabación de su primer merengue, titulado "Te lo Agradezco", una adaptación de la canción original de Kany García y Carin León. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas Zulinka y Miguel lanzaron su primer merengue, titulado "Te lo Agradezco", una adaptación de la canción original de Kany García y Carin León.

La pieza fue presentada junto a un videoclip grabado en el estudio de Fernando Villalona, quien es considerado padrino de la agrupación. El video, realizado por Edwin Films y con fotografía de Eddy Rivera, muestra el proceso de grabación del tema.

Según informaron los artistas, el sencillo ya circula en medios de comunicación y plataformas digitales. "Te lo Agradezco" llega a escena, después del triunfo del dúo en el United Palace en Nueva York.

La hija de Rubby Pérez

Zulinka se ha convertido en heredera del legado musical de su padre Rubby Pérez, quien durante 23 años estuvo cantando a su lado, junto a su orquesta. Asimismo, cuentan con el manejo de Enrique Paulino quien trabajó por más de 30 años con el fenecido merenguero, en Estados Unidos.