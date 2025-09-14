"4ta Dimensión" revivirá los himnos de los 80 y 90 con un concierto en Lungomare

La banda tributo dominicana "4ta Dimensión" ofrecerá nuevo concierto el próximo 20 de septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

El Lungomare Bar & Lounge vuelve a encender la movida capitalina con el regreso de 4ta Dimensión, la agrupación que ha conquistado al público con su energía en escena y su estilo tributo único.

Este sábado 20 de septiembre, a partir de las 9:00 de la noche, la banda presentará su espectáculo "Rock 80s vs 90s", un show elegido directamente por sus seguidores a través de votaciones en redes sociales, lo que demuestra la complicidad y cercanía que mantienen con su comunidad.

Esa noche sonarán los mejores temas de The Police, Bon Jovi, Guns N´ Roses, Journey, Depeche Mode, INXS, Toto, Soda Stereo, Héroes del Silencio, Maná, Enanitos Verdes, Caifanes ¡y muchos más!

Te puede interesar Homenaje musical a las madres con 4ta Dimensión en vivo

Un viaje musical

Con más de 30 conciertos consecutivos agotados, 4ta Dimensión -dirigida por el arquitecto y productor Carlos Echavarría- se consolida como referente indiscutible de la escena musical dominicana.

La noche promete ser un viaje entre dos décadas doradas, enfrentando en el escenario los himnos más icónicos del rock de los 80 y 90, en un espectáculo que invita a cantar, recordar y vibrar al ritmo de la nostalgia.

Sobre la banda

4ta Dimensión es una banda tributo dominicana cuyo enfoque musical combina el rock en inglés de las décadas de los 60 a los 2000, junto al rock en español de los 90 y 2000.

Su trayectoria incluye actuaciones en escenarios de prestigio como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Gran Teatro del Cibao, Hard Rock Café Santo Domingo y Punta Cana, Hard Rock Hotel & Casino, Marina Casa de Campo, Cap Cana, Baní y Lungomare.

Además, se caracteriza por el diseño temático y conceptual de cada espectáculo, adaptado a fechas especiales, ofreciendo así una experiencia única en cada presentación. Su repertorio activo supera las 500 canciones, con interpretaciones fieles y enérgicas que conectan con diversos públicos.

Además de Echavarría, integran la banda Fernando Rijo, Ian Pimentel, Tomás Simpson, Darío Ramón y Luis Valenzuela.