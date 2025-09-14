Techy conquista a su público con una noche de música, humor y emociones

Techy regresó al escenario capitalino con un concierto íntimo y lleno de sorpresas, combinando baladas, pop, rock y merengue frente a una sala llena. ( FUENTE EXTERNA )

El sábado en la capital tuvo nombre propio: Techy. Tras dos años sin subirse a un escenario en Santo Domingo, la artista regresó por todo lo alto a Escenario 360, en un concierto que fue mucho más que música: un viaje íntimo, divertido y conmovedor por su trayectoria.

Dueña absoluta de la noche, Techy presentó un espectáculo ideado y producido por ella misma, con Joaquín Yeara al frente de la producción ejecutiva y Elka Núñez en la artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/bms-03479-449ff058.jpg

Acompañada de 13 músicos, desplegó un repertorio que transitó sin prisa y con frescura entre baladas, pop, rock y merengues que levantaron al público de sus asientos.

Desde la primera nota de “Te voy a enamorar”, seguida de “Cariñito” y “Todo me gusta de ti”, la sala se desbordó de energía. Entre canción y canción, Techy intercalaba anécdotas personales, siempre con el humor que la caracteriza, creando una complicidad inmediata con quienes la acompañaban esa noche.

Un repertorio inédito

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/bms-03303-e7f38c3c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/bms-03181-8d55235a.jpg

“Esta noche cantaré canciones que nunca he cantado en mis shows. Esta es una de ellas”, advirtió antes de interpretar su versión de “Gata bajo la lluvia”, uno de los momentos más emotivos del concierto.

Las sorpresas no pararon: “Llórame” y “Volverás” arrancaron una ovación de pie, mientras que “Entregarte todo” explotó en intensidad.

La balada “Prohíbeme verte” sorprendió con un giro inesperado: tras cantarla en su versión original, la transformó en ritmo latino, mostrando la versatilidad que la distingue. Además, una canción inédita dejó ver lo que prepara en esta nueva etapa artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/14/bms-03533-7e723e74.jpg

A casa llena, Techy convirtió la noche en una mezcla perfecta de música y comedia, relatando su vida a través de canciones y carcajadas.

El final llegó con “Que me quedes tú”, coreada de principio a fin, un cierre emotivo que confirmó por qué la artista es una de las voces más queridas y versátiles de la escena dominicana.



