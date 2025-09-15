Chaki Bley celebra su pegada en el dembow con "Pretty Little baby" y "Una chica good"

El exponente urbano Chaki Bley se encuentra celebrando la pegada que ha logrado con el dembow "Petty Little baby".

Actualmente, la canción inspirada en el éxito viral de la artista Connie Francis acumula más de siete millones de reproducciones en YouTube, posicionándose desde hace dos meses en el gusto popular y como una de las más aclamadas por el público en las emisoras de radio.

Además del clásico estadounidense de 1962, el cantante dominicano también superó los 34 millones de vistas con el lanzamiento en abril de "Una chica good", rememorando el merengue de 1995 de Diomedes y El Grupo Mío.

Con motivo al momento en el que se encuentra su carrera, Chaki Bley viajará hacia Estados Unidos para emprender una gira de medios en esa nación, detalla una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/whatsapp-image-2025-09-17-at-2342087d88bb23-e106d7ae.jpg

Asimismo, confirmó su participación como uno de los artistas invitados al Desfile Dominicano Americano del Condado de Hudson, Nueva Jersey, el próximo 21 de septiembre.

Actualmente Chaki Bley representa parte de una nueva camada de los urbanos, lo que genera que artistas internacionales fijen su mirada en grabar en el país.

Sobre Chaki Bley

Gilberto Cruz Sánchez, mejor conocido como Chaki Bley, nació el 16 de noviembre en el año 2004 en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, República Dominicana.

Inició en la industria musical en el 2020 de la mano de su mánager Dionicio Cruz Sánchez.