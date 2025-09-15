Fiesta de Las Mercedes presentará el swing de Los Hermanos Rosario

Los Hermanos Rosario se presentarán en fiesta de Las Mercedes. ( FUENTE EXTERNA )

La Parroquia Santa María Madre de Dios (Zona Universitaria, Distrito Nacional) de la Arquidiócesis de Santo Domingo, celebrará este 23 de septiembre la gran fiesta profondo dedicada a la Virgen de Las Mercedes.

La actividad contará con la participación de Los Hermanos Rosario, la orquesta de la Policía Nacional y la animación de un Dj en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas, a las 7:00 de la noche.

Rafa Rosario, junto a sus hermanos, Tony y Luis, mostraron un especial interés por colaborar con la actividad y, sobre todo, dejaron sentir su motivación para que el público asista a apoyar la parroquia.

"Estamos haciendo una especial invitación a todos nuestros seguidores para que este martes 23, que al día siguiente no se trabaja, asistan a bailar y a disfrutar del swing de los Hermanos Rosario, en donde estaremos tocando todos nuestros grandes éxitos", expuso Rafa líder de la agrupación.

La Parroquia Santa María Madre de Dios, ubicada en la calle Antonio de la Masa, de la Zona Universitaria del Distrito Nacional, es pastoreada por el párroco Tomás Vladymir Pérez, quien junto a toda su feligresía se han unido en un solo equipo de trabajo para llevar con éxito este gran evento.

En palabras del P. Vladymir: "La Gran Fiesta de las Mercedes tiene tres objetivos de crecimiento para nuestra comunidad. El primero, recaudar fondos para hacer frente a desafíos de infraestructura y servicios que enfrentamos actualmente, el segundo es el de lograr mayor integración de todos los feligreses y lograr mayor identificación de todos con la misma comunidad y con nuestro templo parroquial".

"Y el tercer objetivo es disfrutar de la buena música de los Hermanos Rosario en un ambiente familiar y de comunidad de fe y devoción a la Virgen María y a San José. Los mismos Hermanos Rosario actuarán de modo altruista. Los tres objetivos del evento son muy importantes para nosotros", agregó.

Recientemente Rafa Rosario confesó ser un fiel devoto de la Virgen María y atribuyó como un milagro el éxito que han tenido como artistas, al observar que han logrado conquistar con su estilo y gracia al gran público nacional e internacional.

Más

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería de la parroquia (849 517-3553). Las boletas tienen un costo de 2,500 pesos por persona y 4,000 pesos por pareja.

Te puede interesar Los Hermanos Rosario: una dinastía musical que trasciende generaciones