Yomel "El Meloso" irrumpe en la moda internacional y amplía su proyección artística

El cantante urbano dominicano Cristofer Hernández, mejor conocido como Yomel "El Meloso", no solo se afianza en la música, sino que ahora también gana terreno en el mundo de la moda y el estilo de vida.

Este año fue invitado al exclusivo lanzamiento de una línea de bolsos de lujo diseñada por el rapero estadounidense Rick Ross, evento en el que coincidió con el actor Lil Meech, protagonista de la serie BMF.

Su participación en eventos de alto perfil lo proyecta en nuevas esferas artísticas, posicionándolo como un exponente versátil que apuesta por la fusión entre música, moda y cultura global, detalla una nota de prensa.

Un nuevo capítulo musical

En paralelo a su incursión en la moda, el intérprete de Villa Faro dio un paso trascendental en su carrera al firmar contrato con la disquera estadounidense High Tolerance Record Est, dirigida por Manny Ht, compañía que ha trabajado con figuras como Rick Ross, Jim Jones y Juelz Santana.

Esta alianza representa una plataforma estratégica para expandir su música hacia mercados internacionales, consolidando así casi una década de trayectoria artística.

Su carrera incluye álbumes como "Tu Meloso" (2024), "Rap Pa To el Mundo" (2022) y "La parita mixtape" (2022), además de recientes sencillos como "Lulu, vagamunda Bayer", "Ma malo que lindo", "Ella" y "Wao que aceite (remix)".

Asimismo, ha colaborado en proyectos de impacto como "Desacato escolar" junto a Tokischa y Leo RD, y el remix de "Pomposo" con El Alfa, Jowell & Randy, Zion & Lennox y Bulova.

En lo digital, acumula más de 230 millones de reproducciones en Spotify, con alrededor de un millón de oyentes mensuales, mientras que en YouTube supera 1.5 millones de suscriptores y alcanza hasta 364 millones de visualizaciones en total.