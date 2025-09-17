Artistas dominicanos celebran con emoción sus nominaciones a los Latin Grammy 2025

El cantautor Vicente García lideró la representación dominicana con tres nominaciones: Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción de Cantautor. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana vibra de orgullo con las múltiples nominaciones que recibieron destacados artistas del país en los Latin Grammy 2025. Desde cantautores hasta rateros y leyendas del merengue y la bachata, todos compartieron su alegría con sus seguidores tras conocer la noticia.

El cantautor Vicente García lideró la representación dominicana con tres nominaciones: Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción de Cantautor. "Sorprendido, felizzzz y agradecido", expresó el artista en redes sociales. Agradeció a la Academia por reconocer "un disco nacido desde el amor profundo a mi tierra".

Por su parte, la cantautora Techy Fatule recibió con lágrimas la noticia de su nominación. "¡Dios mío, estoy mala!", exclamó emocionada.

Recordó los momentos difíciles de su carrera y celebró el reconocimiento a "Cariñito", una bachata que escribió en soledad como tributo a sus raíces. "Es un profundo orgullo representar a la mujer dominicana y a mi país", afirmó.

La también cantautora Covi Quintana se mostró agradecida por la nominación de su tema "Te Quiero" en una de las categorías más importantes.

"Las canciones honestas tienen su espacio y lugar, y aquí la prueba", dijo. Destacó que su sueño se va cumpliendo "sin prisa, pero sin pausa".

En el género urbano, el veterano rapero Vakeró y la joven promesa J Noa celebraron su nominación conjunta a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "Sudor y Tinta".

"Gracias a todos los que hacen posible que el barrio llegue a los Grammys latinos", expresó Vakeró. J Noa, visiblemente emocionada, confesó que había orado mucho por esta oportunidad. "Dios sabe lo mucho que mi equipo y yo nos esforzamos para lograr esto".

La controversial rapera Tokischa también recibió su primera nominación por su colaboración "De Maravisha" junto a la argentina Nathy Peluso.

"Esto es otra cosa: se siente satisfacción, se siente aceptación, me siento vista", expresó con entusiasmo. Agregó que tenía ganas de "gritar por las calles" y nadar hasta Santo Domingo para compartir la noticia.

El legendario grupo Los Hermanos Rosario también figura entre los nominados por su álbum "Infinito Positivo", en la categoría Mejor Álbum de Salsa.

"Recibimos este reconocimiento con la misma humildad con la que empezamos en Higüey", dijeron. Agradecieron a su equipo de trabajo y celebraron junto a su público dominicano.

Finalmente, el reconocido intérprete Alex Bueno expresó su alegría pese a atravesar un proceso de salud.

"Hoy vemos hecho realidad lo que soñamos cuando empezamos esta producción", comentó. Compartió la nominación con colegas como Milly Quezada y Eddy Herrera, y dijo sentirse honrado por formar parte de esta fiesta de la música latina.

