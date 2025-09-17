Propietario de la casa que inspiró la "casita" de Bad Bunny presenta demanda por daños

Bad Bunny en la "casita" de su concierto. ( FUENTE EXTERNA )

El propietario de la vivienda que sirvió de inspiración para la "casita" en la residencia del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que aparece en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, interpuso este miércoles una querella por daños contra el artista y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

La demanda fue presentada por el abogado Juan R. Dávila en representación de Román Carrasco, conocido como Don Román, de 84 años.

En el escrito, el querellante reclama una compensación económica de al menos un millón de dólares por "daños emocionales y angustias mentales", la nulidad de los contratos firmados y el pago de los gastos judiciales.

Don Román asegura que firmó contratos en blanco sin conocer los términos específicos para permitir el uso de su propiedad ubicada en Humacao, municipio del este de Puerto Rico, que aparece en el video, el cual ha superado las 22 millones de reproducciones en YouTube.

Según el documento judicial, "funcionarios de las empresas demandadas requirieron la firma de Don Román en una pantalla en blanco de un teléfono celular, y posteriormente transfirieron digitalmente, de manera fraudulenta, dicha firma a dos contratos distintos".

Además, Carrasco indicó que recibe visitas constantes de fanáticos de Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny, y que la imagen de su casa se utiliza en redes sociales sin que él obtenga ningún beneficio económico.

La demanda señala que "los contratos nunca fueron entregados a Don Román, ni se le explicó o leyó su contenido, además de que el demandante no posee la habilidad para leerlos".

El querellante enfatiza que su intención no es perjudicar a Bad Bunny ni a las compañías, sino obtener una compensación justa.

Bad Bunny se encuentra preparando la función especial de su residencia No me quiero ir de aquí, que se transmitirá este sábado por Amazon Music. Esta residencia concluyó oficialmente este martes tras un récord de 30 conciertos .

se encuentra preparando la función especial de su residencia No me quiero ir de aquí, que se transmitirá este sábado por Amazon Music. Esta residencia concluyó oficialmente este martes tras un récord de . Posteriormente, el artista iniciará la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y culminará el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con más de dos millones y medio de entradas vendidas.