Fefita La Grande está de cumpleaños: "Son 82, por si acaso"

La icónica artista dominicana Fefita La Grande, conocida como "La Mayimba" y "La Gran Soberana", celebró este miércoles 18 de septiembre su cumpleaños número 82, agradecida con Dios, su familia, su público y la vida, por permitirle llegar a esta etapa con salud, alegría y aún activa en los escenarios.

Con una emotiva publicación en redes sociales, la leyenda del merengue típico expresó su gratitud.

"Mi gente dominicana y los no dominicanos, agradecía del Señor estoy cumpliendo 82 años. ¡Qué feliz me siento de poder decirle al mundo: gracias, gracias, gracias a Dios y a ustedes! Hoy soy lo que soy, agradecida por todo lo que me ha dado: una bella familia, mis hijos, mi equipo de trabajo, mis seguidores, mis fans".

"Solo quiero que Dios me dé mucha salud para seguir llenando los corazones de alegría con mi música típica. Los adoro. Soy y seguiré siendo su Mayimba, su Gran Soberana. ¡Dios los bendiga! Muchas gracias papá Dios".

La artista, cuyo nombre real es Manuela Josefa Cabrera Taveras, nació el 18 de septiembre de 1943 en San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. Es considerada la figura femenina más emblemática del merengue típico y pionera en llevar este género tradicional dominicano a escenarios internacionales, incluyendo Europa.

Fefita también aprovechó el día para hacer un pedido especial: "Mi único deseo es que en mi día regalen mucho amor y que me publiquen ahora que puedo verlo, no después que yo me vaya de este mundo. ¡Ahora es que quiero verlo! Gracias. Ese es mi único deseo de cumpleaños. Y ahhh, son 82, por si acaso".

Con más de seis décadas de carrera, múltiples premios y reconocimientos, entre ellos el codiciado Gran Soberano, Fefita continúa siendo un ícono de la música dominicana y un símbolo de perseverancia y autenticidad.

En sus propias palabras: "Viejo es el viento… y todavía sopla".

