Isadora Figueroa, hija de Chayanne, celebra su primera nominación al Latin Grammy

Isadora Figueroa, hija de Chayanne, celebra su primera nominacion a los Latin Grammy. ( ARCHIVO )

La hija menor del cantante Chayanne, Isadora Figueroa, compartió con sus seguidores en Instagram la emoción de haber recibido su primera nominación a los Latin Grammy 2025 como Mejor Artista Nuevo, un logro que marca el inicio oficial de su carrera musical y la posiciona como una de las nuevas promesas del pop latino.

Isadora, de 23 años, no tardó en compartir su emoción en redes sociales tras el anuncio de la Academia Latina de la Grabación. En un video visiblemente conmovida, escribió: "De los momentos más especiales de mi vida. Gracias infinitas hoy y siempre".

En un post anterior, la joven reveló lo que significa esta nominación para ella, haciendo un emotivo recorrido por sus inicios musicales.

"Intento poner en palabras lo que siento... pero todavía no me lo creo... y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. ¿Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que hoy está nominada a Latin Grammy?", añadió.

"He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor... y hoy ese sueño se está cumpliendo"

La joven cantante, conocida de cariño como "Isa", debutó oficialmente en la música en diciembre de 2022 con el tema HBD, al que le siguieron sencillos como Dime Qué Hago y Agüita Con Sal.

También participó en el videoclip Soltera, junto a la superestrella Shakira. Isadora se graduó con honores en composición musical en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, donde forjó las bases técnicas y creativas para su carrera.

Aunque es hija de una de las figuras más queridas de la música latina, Isadora ha dejado claro que quiere construir su propio camino en la industria, apostando por una identidad artística auténtica y alejada de la sombra de su padre.

Chayanne, por su parte, dedicó unas sentidas palabras a su hija tras conocer la nominación: "Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar. ¡Sigue adelante!".

El mensaje estuvo acompañado de una tierna fotografía de ambos, tomada durante la fiesta de 15 años de Isadora, donde padre e hija bailaron juntos Tiempo de Vals, uno de los clásicos más icónicos del artista puertorriqueño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/captura-de-pantalla-2025-09-18-113524-de457ce6.png

También su prima, la influencer y cantante Lele Pons, celebró el logro: "Mi bebé, hermana, mi persona favorita está nominada para los Latin Grammy. ¡Tan orgullosa de ti, Isa! Te amamos".

Más

La nominación de Isadora Figueroa confirma el surgimiento de una nueva voz femenina en la escena musical latina, que combina sensibilidad, formación académica, raíces familiares artísticas y un mensaje fresco y emocional.

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán próximamente en una gala donde Isa competirá junto a otros talentos emergentes, llevando consigo no solo su música, sino el respaldo amoroso de una familia que cree firmemente en su talento.