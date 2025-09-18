Lápiz Conciente anuncia concierto en Hard Rock Café y cambios en su modelo de presentaciones

El rapero dominicano Lápiz Conciente se presentará el próximo 15 de noviembre en Hard Rock Café Santo Domingo, en un evento que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Según informó el propio artista, este concierto será el primero bajo un nuevo enfoque de presentaciones que se distanciará de los espacios tradicionales en los que ha trabajado durante los últimos años. A través de su empresa OIO Events, el intérprete busca organizar eventos con un formato distinto al que ha venido desarrollando.

Junto al anuncio del concierto, Lápiz Conciente comunicó que dejará de realizar contrataciones para presentaciones en discotecas del país, una decisión que representa un cambio en su trayectoria luego de casi veinte años trabajando con promotores locales.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, agradeció a quienes lo apoyaron en esa etapa de su carrera: "Cada presentación fue más que un contrato... fue una oportunidad de compartir mi música, mi historia y mi esencia con el público que siempre me ha dado su respeto y su cariño", escribió.