Miriam Cruz presenta “Esa Diva”, su nuevo sencillo

Como parte de su agenda de presentaciones, Miriam Cruz se presentará este sábado en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, un espacio de gran capacidad en la región. ( FUENTE EXTERNA )

Con más de 40 años de carrera, Miriam Cruz continúa desarrollando nuevas propuestas musicales manteniéndose activa dentro de la escena artística. Lo más reciente de la cantante dominicana es el tema titulado “Esa Diva”, que forma parte de su proyecto musical 2025, en el cual planea lanzar al menos tres temas inéditos.

El sencillo fue recomendado por el productor artístico Guillermo Cordero, quien, tras la participación de Cruz en los Premios Soberano 2024, consideró que el tema reflejaba adecuadamente su trayectoria y estilo dentro del merengue.

Este lanzamiento se suma a “Me enamoré de ti”, tema que Cruz publicó recientemente junto a un videoclip, motivada por el interés expresado por su audiencia. La canción ha recibido atención tanto a nivel local como internacional.

Por otro lado, la artista alcanzó el primer lugar en Music Choice con la versión en bachata del tema “Tú no tienes alma”, lo que refleja su incursión en otros géneros además del merengue.

Producción

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/miriam-cruz-esa-diva-la-oreja-1f5f3f8f.png Este sencillo se suma ase suma a “Me enamoré de ti”. (FUENTE EXTERNA)

La producción y arreglos de “Esa Diva”estuvieron a cargo de Argenys Pimentel “El Potrillo”, quien incorporó elementos contemporáneos sin alejarse del sonido tradicional del género. Fue escrita por:

Alberto Lorite

Melodía Ruiz Gutiérrez (Melody).