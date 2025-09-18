Moreno Rosario se presenta en festividades de San Roque en Colombia y lanza nuevo sencillo

Foto de archivo de Moreno Rosario. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Moreno Rosario participó en las festividades de San Roque, celebradas en el municipio de Nobsa, en el departamento de Boyacá, Colombia, donde interpretó parte de su repertorio musical ante el público local.

Durante su presentación, Rosario cantó varios de sus temas y realizó un homenaje al fallecido cantante Kaleth Morales, al invitar al joven intérprete colombiano Fernando José Salcedo, rey vallenato infantil, con quien cantó la canción "De Millón a Cero".

Además de su participación en Colombia, promueve su más reciente sencillo titulado "Dime Tú", el cual ha ingresado en los listados de reproducción radial en República Dominicana, según datos de Monitor Latino.

El videoclip de esta canción fue grabado en locaciones del norte de la República Dominicana, bajo la dirección de Christopher Ureña y la producción de Chrisignmedia.

