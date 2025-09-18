×
Pavel Núñez y "The Legends" presentan versión en merengue típico de "Te Di"

La canción "Te Di" fue adaptada al merengue típico, acompañada de un videoclip creado con inteligencia artificial

    Expandir imagen
    Pavel Núñez y The Legends presentan versión en merengue típico de "Te Di"
    Pavel Núñez y "The Legends" presentaron nueva versión en merengue típico de "Te Di". (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor Pavel Núñez y la agrupación de merengue típico The Legends lanzaron una nueva versión del tema "Te Di", originalmente interpretado por Núñez.

    La canción fue distribuida por La Oreja Media Group y adaptada al merengue típico. Esta producción se encuentra disponible en formato Dolby Atmos, lo que representa una incorporación de nuevas tecnologías al género.

    El lanzamiento incluye un videoclip realizado con el uso de inteligencia artificial y dirigido por Cruzmonty, quien estuvo a cargo del concepto visual del proyecto.

    Más

    • Según informaron los artistas, esta colaboración busca integrar distintos elementos de la música dominicana, uniendo el repertorio de un cantautor con una agrupación de merengue típico en una nueva interpretación musical.
