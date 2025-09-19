Avril Lazala debuta con "Palabras" en la producción Mujeres en Amargue – Segunda Ronda

La Oreja Media Group anuncia el lanzamiento de "Palabras", la primera grabación en solitario de Avril Lazala, quien con apenas 18 años da un paso importante en su trayectoria artística al formar parte del disco "Mujeres en Amargue – Segunda Ronda".

Esta producción, que rinde homenaje a la fuerza interpretativa de la mujer en el bolero, reúne a destacadas artistas de la escena dominicana como son: Adalgisa Pantaleón, Cecilia García, Techy Fatule, Laura Rivera, Patricia Pereyra, Johanna Almanzar, María del Mar, Pirou, Sabrina Estepan y Flor Marie.

"Mujeres en Amargue – Segunda Ronda" se desprende del proyecto discográfico "Amargue Sessions", que ya suma con esta cuatro producciones y se ha consolidado como una propuesta única en la reinterpretación del bolero y la canción romántica desde una mirada contemporánea.

Este nuevo álbum, producción de La Oreja Media Group, cuenta con la dirección musical del maestro Gustavo Rodríguez, lo que garantiza un nivel artístico y sonoro de gran calidad.

La canción marca el debut discográfico de Avril como solista, integrándose a un proyecto que ya ha mostrado avances con otros estrenos pertenecientes a este nuevo disco "Mujeres en Amargue – Segunda Ronda".

Canciones

Entre ellos figura "Pregúntale", interpretado por Sabrina Estepan, así como otros lanzamientos que han servido de antesala a la salida completa de la producción, algunos de los cuales fueron presentados en el marco de los conciertos "Amargue Sessions Íntimos".

Este concepto también fue presentado a gran escala a principios de año en Hard Rock Café Santo Domingo, donde estas voces a un participan en el disco coincidieron en escena para ofrecer al público una noche histórica.

Con "Palabras", Avril Lazala no solo demuestra la madurez y sensibilidad de su interpretación, sino que también se incorpora a una generación de artistas que revitaliza el bolero y el amargue desde una visión contemporánea.

El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales como parte de la segunda entrega de "Mujeres en Amargue", reafirmando la relevancia de este proyecto que celebra la diversidad y el poder femenino en la música.