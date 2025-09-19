JKB Music firma al urbano Jezzy El Chef para su representación en Estados Unidos

La industria musical dominicana suma un nuevo capítulo con el anuncio del acuerdo entre JKB Music, la empresa de manejo y contrataciones exclusivas dirigida por Keybi "KB" Paulino, y el exponente urbano Jezzy El Chef, quien a partir de ahora será representado oficialmente en Estados Unidos, con la misión de proyectar su carrera al plano internacional.

Conocido como "El Chef de los Versos", Jezzy El Chef se ha posicionado como una de las jóvenes promesas más sólidas de la música urbana dominicana.

Sus más recientes lanzamientos, "Sinsenti" y "Como Te Conté", han alcanzado gran impacto en plataformas digitales, colocándose en tendencias de YouTube y Spotify, logrando así audiencias cada vez más amplias dentro y fuera del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-1852133e959134-8e4bf4dd.jpg JKB Music, la empresa de manejo dirigida por Keybi "KB" Paulino, y el artista urbano Jezzy El Chef, firmaron un acuerdo. (FUENTE EXTERNA)

Indica una nota de prensa que JKB Music cuenta con un historial comprobado de éxitos globales. Bajo la dirección de KB Paulino, la empresa ha impulsado y acompañado momentos históricos de la música dominicana, entre ellos:

"WatagatapitusBerry" (Black Point) – himno que abrió puertas al movimiento urbano dominicano en el mundo.

"Préndelo" (El Shick) – éxito que recorrió discotecas internacionales.

"Dale Pipo" (Bulova) – fenómeno viral de alcance masivo.

"El Taxi" (Sensato) – hit que cruzó fronteras y marcó época.

El contrato histórico de Mozart La Para con Roc Nation (Romeo Santos y Jay-Z).

La carrera de Mark B.

La carrera de Spiff TV, reconocido director, productor y A&R de artistas como Diddy, French Montana y Rick Ross.

Además, KB Paulino ha trabajado como agente exclusivo de contrataciones para artistas dominicanos de renombre como Vakeró, Don Miguelo y El Prodigio, consolidando su rol como puente entre el talento dominicano y escenarios internacionales.

"Para mí, este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en JKB Music. Jezzy tiene el talento, la energía y la visión para convertirse en un artista global, y vamos a darle las herramientas y la estrategia necesarias para lograrlo," afirmó KB Paulino, fundador y CEO de JKB Music.

Por su parte, Jessy Leonardo Lorenzo Rodríguez nombre de pila de Jezzy El Chef manifestó: "Estoy listo para este gran paso. De la mano de KB y JKB Music sé que mi música llegará más lejos, y que podremos abrir caminos en nuevos mercados. Este es solo el comienzo de lo que viene."

Con esta firma, JKB Music reafirma su compromiso de trabajar de manera selectiva con artistas dominicanos con verdadero potencial internacional, combinando experiencia, visión y estrategia para posicionarlos en escenarios globales.