Muere Yaco Monti, intérprete de "Siempre te recordaré" y figura de la música romántica

El cantante y actor argentino Yaco Monti, recordado por su interpretación de "Siempre te recordaré", falleció el miércoles 17 de septiembre del 2025, a los 80 años en Buenos Aires, según informaron sus familiares.

Monti, cuyo nombre real era Julio César Eugenio, nació en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, Argentina, y se convirtió en uno de los exponentes de la canción melódica latinoamericana entre las décadas de 1960 y 1980.

Su carrera trascendió las fronteras de su país con temas que llegaron a escucharse en diversos países de habla hispana.

El artista dio sus primeros pasos en la música tras formarse en el ámbito militar y técnico. Su carrera despegó tras ganar un concurso en Montevideo, Uruguay, hecho que lo llevó a ser convocado por el productor Pipo Mancera en Argentina, quien lo introdujo en la televisión nacional.

Además de "Siempre te recordaré", otras canciones de su repertorio incluyen "Volveré a San Luis", "Amor desesperado" y "Un dolor de adiós". Como compositor, escribió temas para artistas como Leonardo Favio, Los Galos, Los Pulpos e Imelda Miller.

Monti también participó en el cine argentino, en películas como Escala musical (1966) y Escándalo en la familia (1967), compartiendo pantalla con figuras populares como Niní Marshall.

Se había retirado de los escenarios hace más de diez años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hijos, quienes lo despidieron públicamente a través de redes sociales.

Su hijo Facundo Monti , también músico, informó que la despedida se realizará este viernes en el barrio de Belgrano, Buenos Aires , entre las 12:00 y las 22:00 horas.

