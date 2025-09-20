¿Qué éxitos están sonando esta semana en Spotify en República Dominicana?

El cantante colombiano Beéle posa con un estilo urbano, mostrando sus tatuajes y mirada seria, mientras a su lado aparece el top 10 de Spotify en República Dominicana, donde lidera con varias de sus canciones en los primeros lugares. ( FUENTE EXTERNA )

La música urbana sigue marcando la pauta en la República Dominicana, y esta semana los charts de Spotify reflejan la fuerza de artistas locales e internacionales que dominan las listas.

El colombiano Beéle se ha convertido en protagonista indiscutible con varios de sus temas liderando el ranking. Canciones como "Si te pillara", "Top diesel", "No tiene sentido" y "Quédate" ocupan lugares privilegiados, mostrando la gran acogida que ha tenido su propuesta musical en el país.

Junto a él, la presencia de Bad Bunny es inevitable. El puertorriqueño figura con dos de sus más recientes éxitos: "Veldá", en colaboración con Omar Courtz y Dei V, y "Baile inolvidable", ambos incluidos en su álbum Debí tirar más fotos, que mantiene fuerte impacto en la región.

Otro que no podía faltar es Rauw Alejandro, que se suma al listado con su tema "GuabanSexxx", mientras que el dominicano Omega hace vibrar con su estilo característico en "Pa Ti To", acompañado de Crazy Design y Darell.

Cerrando el top se encuentra Mora, quien aporta un toque distinto con "Detrás de tu alma", parte de su producción "Lo mismo de siempre".

Estos resultados muestran la diversidad musical que consume el público dominicano en plataformas digitales: desde el flow romántico de Beéle, el trap y reguetón de Bad Bunny, hasta el merengue urbano de Omega y la propuesta alternativa de Mora.

La lista confirma que la escena musical sigue siendo dominada por el género urbano, pero con espacio para fusiones y estilos que conectan con una audiencia cada vez más amplia y globalizada.