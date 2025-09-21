La noche del sábado, el artista puertorriqueño Omar Courtz convirtió el Óvalo de la Feria Ganadera en una fiesta urbana que reunió a cientos de fanáticos.

Entre luces vibrantes, visuales de alto impacto y un mar de outfits rosados y plateados, el público coreó a todo pulmón los mayores éxitos del intérprete.

El cantante subió al escenario a las 10:00 de la noche, desatando una ovación que evidenció la expectativa de sus seguidores dominicanos.

Recorrido por sus éxitos

Con un repertorio de más de 20 canciones, durante dos horas de concierto, Courtz abrió su espectáculo con el tema "Goddess", dando inicio a una presentación cargada de ritmo, donde también interpretó muchos de sus grandes éxitos como "Qué vas a hacer hoy?" o "Musaelevá".

La fecha tuvo un significado especial: justo ayer se cumplió un año del lanzamiento de su álbum Primera musa, producción que marcó un antes y un después en su carrera.

"RD... Primero muchas gracias por venir a celebrar con el Ousi. Para mí hoy es muy especial porque se cumple un año de mi álbum Primera musa y es muy importante celebrarlo en mi isla hermana, este disco que lo hicimos con mucho esfuerzo y para ustedes. Estar celebrándolo con ustedes es una bendición", manifestó el cantante.

Con ese aniversario, el artista dio también apertura oficial de su esperada gira por Latinoamérica, escogiendo a la República Dominicana como el primer escenario de este recorrido musical.

Con una escenografía imponente, con una pantalla en corazón en el tope, Omar mantuvo de pie, bailando, coreando al público presente, y tanto él como la audiencia se mantuvieron enérgicos durante toda la presentación.

"Gracias RD por darme esta noche que nunca voy a olvidar y espero que ustedes tampoco nunca se olviden", indicó tras complacer a sus seguidores que pedían a gritos algunas canciones, con lo cual los dejó complacidos.

Además de complacer peticiones, presentó canciones nuevas que fueron bien recibidas por el público como "Primer lugar", una colaboración con Eladio Carrión.

Tras tres cambios de ropa, la silueta de una mujer se infló en el escenario, abarcando el espacio de extremo a extremo, para dar paso a los momentos finales, que llegaron con el exitoso "Veldá", grabada con Bad Bunny.

"Estoy empezando mi gira y recuerdo cuando venía a RD y solo había 3 o 4 personas... y hoy estamos 4 mil. Me siento muy orgulloso de celebrar este aniversario aquí", expresó Courtz antes de tomar, levantar y abrazar una bandera dominicana para interpretar las últimas canciones de la noche.