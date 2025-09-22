“Voices of Our Generation” regresa a Altos de Chavón con Milly Quezada, Skip Martin, Lasso y otros

El concierto “Voices of Our Generation, Volumen 3” reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales, entre ellos Freedom Williams (C&C Music Factory), Tommy DeCarlo (exvocalista de Boston), Milly Quezada junto a su orquesta, el cantante Lasso y Skip Martin (exvocalista de Kool & the Gang). ( ARCHIVO )

Casa de Campo Resort & Villas continuará con las actividades por su 50 aniversario con la realización del concierto “Voices of Our Generation, Volumen 3”, programado para el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Anfiteatro de Altos de Chavón, en República Dominicana.

El evento reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales, entre ellos Milly Quezada y su orquesta, el cantante Lasso, Skip Martin, exvocalista de Kool & the Gang, Tommy DeCarlo, exvocalista de Boston, y Freedom Williams, integrante de C&C Music Factory. La banda The Crashers será la encargada de la música de respaldo.

Jason Kycek, Chief Marketing Officer y Senior Vice President de Casa de Campo Resort & Villas, señaló que esta serie de conciertos se ha establecido como un evento relevante en el país, con la participación de artistas con trayectorias destacadas.

Las entradas están disponibles en UEPA Tickets con precios que oscilan entre RD$3,500 y RD$12,000, según la ubicación.

El concierto es producido por Worldmedia Sports & Entertainment y se realizará en el Anfiteatro de Altos de Chavón, un reconocido espacio cultural y turístico de la región.

