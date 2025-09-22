×
Voices of Our Generation

“Voices of Our Generation” regresa a Altos de Chavón con Milly Quezada, Skip Martin, Lasso y otros

El evento se realizará el 1 de noviembre en el Anfiteatro de Altos de Chavón como parte del 50 aniversario de Casa de Campo

    Expandir imagen
    “Voices of Our Generation” regresa a Altos de Chavón con Milly Quezada, Skip Martin, Lasso y otros
    El concierto “Voices of Our Generation, Volumen 3” reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales, entre ellos Freedom Williams (C&C Music Factory), Tommy DeCarlo (exvocalista de Boston), Milly Quezada junto a su orquesta, el cantante Lasso y Skip Martin (exvocalista de Kool & the Gang). (ARCHIVO)

    Casa de Campo Resort & Villas continuará con las actividades por su 50 aniversario con la realización del conciertoVoices of Our Generation, Volumen 3”, programado para el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Anfiteatro de Altos de Chavón, en República Dominicana.

    El evento reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales, entre ellos Milly Quezada y su orquesta, el cantante Lasso, Skip Martin, exvocalista de Kool & the Gang, Tommy DeCarlo, exvocalista de Boston, y Freedom Williams, integrante de C&C Music Factory. La banda The Crashers será la encargada de la música de respaldo.

    Jason Kycek, Chief Marketing Officer y Senior Vice President de Casa de Campo Resort & Villas, señaló que esta serie de conciertos se ha establecido como un evento relevante en el país, con la participación de artistas con trayectorias destacadas.

    Más

    • Las entradas están disponibles en UEPA Tickets con precios que oscilan entre RD$3,500 y RD$12,000, según la ubicación.

    El concierto es producido por Worldmedia Sports & Entertainment y se realizará en el Anfiteatro de Altos de Chavón, un reconocido espacio cultural y turístico de la región.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.