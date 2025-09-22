Ednita Nazario se presentará en Santo Domingo como cierre de su gira "Desamor"

Ednita Nazario, quien cerrará su gira "Desamor" en Santo Domingo, en una imagen de uno de sus más recientes conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario ofrecerá un concierto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional el próximo 30 de noviembre a las 8:30 de la noche, como parte del cierre de su gira internacional "Desamor".

El espectáculo, producido por Skypro, incluirá un recorrido por temas representativos de su carrera, entre ellos Atado a tu volcán, Quiero que me hagas el amor, Tú sin mí, Más mala que tú, A que no te vas y A que no le cuentas.

La presentación en Santo Domingo marcará el final de una gira que ha incluido varias ciudades. Según los organizadores, el evento busca ofrecer un reencuentro entre la artista y el público dominicano, con quien mantiene una relación de larga data.

Las boletas están disponibles en Tuboleta.com.do.

Sobre la artista

Ednita Nazario ha desarrollado una carrera musical de varias décadas en el ámbito de la música en español , con énfasis en los géneros de balada y pop.

