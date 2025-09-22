Adiós melena: Peso Pluma sorprende a los fanáticos con su nuevo look

Peso Pluma sorprende a los fanáticos con su nuevo look. ( FUENTE EXTERNA )

Peso Pluma, el famoso cantante de corridos tumbados, sorprendió a los fanáticos con su nuevo look, dejando atrás el corte que lo dio a conocer, una melena estilo años 80s.

La Doble P, como se le conoce al artista de 26 años, compartió en sus redes sociales un video que ha causado furor, en el que aparece con el cabello rapado a máquina o abejón, como se dice en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/peso-pluma-2jpg-mexicano-peso-pluma-embajador-de-la-semana-de-la-moda-de-ny-e1b01aeb-focus-008-022-896-504-22b1d3f6.jpg Con este estilo el mexicano se dio a conocer. (EFE)

El intérprete de "Ella Baila Sola" dejó atrás su melena estilizada para estrenar un corte buzzcut, el clásico rapado. Este cambio ha despertado la curiosidad de sus fans sobre si se viene nuevo material musical.

Cómo luce Peso Pluma ahora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-22-at-2045373eecf5e0-947a6cad.jpg La imagen que compartió Peso Pluma en sus historias de Instagram. (FUENTE EXTERNA)

En sus historias de Instagram este lunes publicó una selfie en ropa cómoda donde también deja ver su atractivo. Su novia, la influencer Kenia Os, le comentó con corazones.

Mientras que en un video, publicado en TikTok, se le ve relajado y seguro de sí mismo, junto a una piscina, con camiseta de tirantes y shorts. Su físico resalta gracias al gimnasio, pero lo que más llama la atención es su nuevo corte de cabello, que acentúa sus tatuajes y refuerza la imagen del "chico rebelde" que lo ha llevado al estrellato, reseña Tikitakas.

Reacciones

A casi todos los fans le gusta el nuevo Peso Pluma. Algunos fans creen que el cambio marca el inicio de una nueva etapa o un próximo álbum: "Peso Pluma se cambió el cabello y está volviendo a sacar corridos, eso solo puede significar una cosa. Ya viene el álbum" y "Nueva era".

Para muchos, el cambio radical no es casualidad, sino un mensaje de inicio de una nueva etapa artística, similar a lo que otros músicos han hecho antes de un lanzamiento importante.

Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) y ganador del Grammy americano, tiene una relación muy pública con la cantante Kenia Os, donde se dejan ver enamorados en comentarios y fotografías.

Otros usuarios apuntan que el cambio de imagen podría reflejar su nueva etapa amorosa, ya que él ha mostrado en el pasado una personalidad cambiante en el amor. Anteriormente, el intérprete de "Bellakeo" y "Rubicón" ha sido vinculado con la influencer Karla Rivas, la modelo y empresaria Jeni de la Vega, la influencer Jailyne Ojeda, la modelo Hanna Howell y la cantante argentina Nicki Nicole.